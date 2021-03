Aerei elettrici – In Norvegia il P-Volt in servizio entro il 2026

P-Volt è il progetto di velivolo passeggeri completamente elettrico sviluppato da Rolls-Royce e Tecnam insieme con Widerøe la compagnia aerea regionale norvegese.

A causa della sua topografia, la Norvegia fa ampio uso dell’aviazione per la connettività regionale e ha l’ambizione che tutti i voli nazionali entro il 2040 dovranno essere tutti a zero emissioni .

Il programma P-Volt è il “ velivolo – ha detto Stein Nilsen, Chief Executive di Widerøe – che dimostra quanto sia veloce lo sviluppo di questa nuova tecnologia e che siamo sulla buona strada per realizzare la nostra ambizione di volare a zero emissioni per il 2026“.

La rete norvegese di aeroporti a decollo e atterraggio corto è ideale per velivoli regionali con nuove tecnologie a zero emissioni e “l‘elettrificazione ci aiuterà a realizzare la nostra ambizione di consentire ai mercati in cui operiamo di raggiungere il carbonio netto zero entro il 2050 – ha affermato Rob Watson, Direttore – Rolls-Royce Electrical – questa collaborazione rafforza le nostre relazioni esistenti con Tecnam e Widerøe, mentre cerchiamo di approfondire ciò che è necessario per fornire un aereo passeggeri completamente elettrico per il mercato regionale. Dimostra anche le ambizioni di Rolls-Royce di essere il fornitore leader di sistemi di propulsione e alimentazione completamente elettrici e ibridi elettrici “.

L’aereo completamente elettrico P-Volt e si basa su Tecnam P2012 Traveller da 11 posti, e sarà progettato per i decolli e atterraggi brevi, è incredibile vedere l’interesse intorno al P-Volt, non solo da parte delle compagnie aeree regionali – ha aggiunto Fabio Russo, Responsabile R&S e Progettazione di Tecnam – ma anche da aziende specializzate nella mobilità intelligente”.

TECNAM e Rolls-Royce sono già in partnership con il progetto H3PS, una versione elettrica ibrida del quattro posti P2010, che abbina il motore elettrico di Rolls-Royce a un motore a combustione di Rotax.