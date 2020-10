Aerospazio Puglia – Mediterranean Aerospace Matching 2020

Un’occasione per immaginare un futuro per l’industria aeronautica meridionale.

Il Distretto dell’aerospazio della Puglia il prossimo 9 ottobre, in occasione della 84esima “Fiera del Levante” di Bari, all’interno del padiglione internazionalizzazione promuove una giornata sul tema: “Il valore del settore aerospazio per il Paese” e le ricadute sul sistema economico nazionale e pugliese.

La Fiera internazionale dell’Aerospazio era prevista a Grottaglie dal 25 al 27 marzo scorso, ma a causa del Coronavirus fu ridimensionata e riproposta come giornata nazionale della Fiera del Levante dedicata al comparto nazionale dell’aerospazio e difesa.

Il “Mediterranean Aerospace Matching” si conferma una manifestazione inclusiva finalizzata all’analisi di scenari complessi e tuttavia orientata al confronto su contenuti di proposte concrete capaci d’incidere sul futuro delle imprese e lo sviluppo economico e occupazionale dei territori.

Si tratta di un approccio profondamente diverso dal percorso proposto dal Distretto aerospaziale campano e dai troppi personaggi – più o meno – istituzionali che ancora ritengono possibile rilanciare lo sviluppo delle aziende del comparto aeronautico con la rincorsa ai finanziamenti pubblici da giustificare, com’è avvenuto nel passato, con armadi pieni di dossier cartacei.

La giornata del “Mediterranean Aerospace Matching 2021” di Bari si articolerà in due workshop di studio, durante i quali il Distretto tecnologico aerospaziale pugliese presenterà le proposte di uno studio di fattibilità sviluppato su incarico della Regione Puglia, sullo scenario di riferimento tecnologico e di mercato del settore aerospazio nazionale.

Nel primo evento, “Grottaglie: un aeroporto volano di sviluppo”, sarà illustrato un progetto che vede lo scalo pugliese al centro di attività industriali, scientifiche e formative, commerciali e fieristiche. La proposta sarà approfondita e discussa da autorevoli personalità e specialisti internazionali del mondo aerospaziale e della difesa.

L’altro incontro, previsto nel pomeriggio, “Le nuove frontiere dell’aerospazio: start-up e Pmi innovative per lo sviluppo del territorio e del Paese”, è incentrato sul ruolo delle start-up e delle Pmi innovative nello sviluppo tecnologico e nei processi innovativi del Paese e del sistema industriale, in particolare nel settore dell’aerospazio e degli “unmanned”.

I due incontri saranno svolti in modalità ibrida, in presenza per un numero limitato di partecipanti in ottemperanza alla normativa anti-Covid-19 e in streaming.