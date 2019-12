Concerto in ricordo del Prof. Luigi Pascale

L’evento in programma nella chiesa di S. Anna dei Lombardi concerto natalizio dell’Orchestra Discantus Ensemble e del Coro Vocalia, diretti da Luigi Grima

Nota di Gabriella Pascale, corista del Vocalia, figlia di Gino e Tita Pascale.



Vorrei ricordare, attraverso questo concerto di oggi Domenica 15 dicembre, mio padre e mia madre, due spiriti liberi e creativi. Mio padre nella sua professione che lo ha spinto a raggiungere con i suoi progetti aerospaziali il cielo, nostra madre che ha volato soprattutto attraverso i suoi vissuti con passione e tormento.

Questa loro natura non poteva non conciliarsi con l’amore per la musica; il loro orecchio era pronto a cogliere la bellezza e la poesia… e la musica per loro era fonte di grande ispirazione e conforto.

Ma pensando, in questa occasione soprattutto a mio padre, a lui così immerso e dedito all’alta ingegneria e alla fisica, così appassionato strenuamente al suo lavoro e ai suoi aerei, vissuti come mezzo per esprimere la potenzialità dell’intelletto umano di arrivare a una sorta di perfezione e di spiritualità, che mi sorge spontaneo dal cuore l’accostamento alla musica. Quella che ti fa sentire che l’uomo quando si astrae dalle cose umane può toccare il cielo.