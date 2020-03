Coronavirus – Chiuse le fabbriche Aerospazio e Difesa

Sindacato nazionale: “Verifica o Sciopero in tutte le aziende del settore”.

Prima di ripartire serve la verifica preventiva sull’appIicazione del nuovo decreto del 22 marzo.

“Come Sindacato in questa fase difficile per il nostro paese, pur nella consapevolezza dell’importanza del lavoro e del settore industriale metalmeccanico per l’intera nazione, abbiamo rappresentato sempre la necessità, rispetto a qualunque altra valutazione, di mettere al primo posto la salute ela sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori.

Qualora si manifestasse l’indisponibilità dell’azienda a questo percorso FIM FIOM UILM Nazionali proclamano 8 ore di sciopero su tutti i turni per la medesima giornata del 23 marzo.“