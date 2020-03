Coronavirus – Pomigliano D’arco. I lavoratori di Leonardo devolvono un’ora di stipendio alla Sanità pubblica

Leonardo. Il Sindacato a Pomigliano D’arco chiede di consentire ai lavoratori di restare a casa per l’intera settimana.

Il sindacato dello stabilimento Leonardo, a margine dell’incontro con la Direzione Aziendale per le verifiche dell’applicazione degli interventi previsti a garanzia della sicurezza dei lavoratori nell’azienda, ha reso noto che i dipendenti dello stabilimento di Pomigliano D’Arco hanno deciso di contribuire allo sforzo straordinario della Sanità pubblica devolvendo un’ora del loro stipendio.

La RSU dello stabilimento ha verificato gli interventi attuati dall’azienda nei due giorni di chiusura di ieri e oggi Martedì, e ha “preso atto degli sforzi compiuti in materia di sanificazione degli spazi comuni, dei bagni e di tutte le aree di possibile aggregazione”. Il sindacato “ritiene lo sforzo prodotto congruo ma non soddisfacente alla piena tranquillità delle maestranze nei luoghi di lavoro” per cui sollecita la Direzione Aziendale di rendere disponibile ai dipendenti per i giorni dal 18 al 20 quegli istituti contrattuali a copertura dell’assenza dal lavoro.