Leonardo – M-345, Initial Certification dal Ministero della Difesa Italiano

Leonardo ha comunicato chel’ente certificatore DAAA (Direzione Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità) , ha rilasciato la ‘Initial Certification’ per il velivolo da addestramento M-345.

Il velivolo è stato sinora acquisito in 18 esemplari dall’AMI (5 ordinati nel 2017 e 13 nel 2019) ed è derivato dal progetto S-211 della SIAI Marchetti della fine degli anni ’70 con nuovi motori ed avionica.

Il piano dei voli per la certificazione era iniziato neldicembre 2019 e da allora sono stati necessari circa 200 altri voli e il supporto fondamentale del Reparto Sperimentale Volo, del 61° Stormo e del 10° Reparto Manutenzione Velivoli dell’Aeronautica Militare. La certificazione dell’M-345 costituisce la prima applicazione per un velivolo ad ala fissa della nuova norma della DAAA AER(EP).P-21, redatta in accordo con la normativa europea EMAR-21 (European Military Airworthiness Requirements) – stringente requisito certificativo internazionale che favorirà anche l’export del velivolo.

Il Capo Divisione Velivoli di Leonardo, Lucio Valerio Cioffi, ha così commentato: “Il riconoscimento della certificazione iniziale dell’M-345 conferma le caratteristiche e le capacità di questo aereo, unico nel suo genere per prestazioni, costi di acquisizione e gestione, proiettando questo aereo a pieno titolo sul mercato internazionale. Il risultato raggiunto è il frutto di una forte sinergia tra industria, DAAA e Forza Armata”.

I nuovi aerei, progettati per soddisfare i requisiti di addestramento basico e basico-avanzato, andranno ad integrare gli M-346 impiegati per la fase avanzata dell’addestramento dei piloti e sostituiranno gli MB-339 anche nella pattuglia acrobatica nazionale Frecce Tricolori.

Inoltre, nell’ambito del progetto International Flight Training School, supporteranno il consolidamento del processo di crescita e internazionalizzazione dell’offerta formativa lanciata da Leonardo in partnership con l’Aeronautica Militare.