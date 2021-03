M5S, “Crisi dell’aerospazio in Campania, massima attenzione a un comparto strategico”

La vicepresidente del Consiglio regionale della Campania, Valeria Ciarambino, ritorna dopo una lunga assenza ad intervenire sul comparto dell’aerospazio campano.

Pubblichiamo il Comunicato Stampa diffuso dalla sua segreteria:

“L’aerospazio è uno dei settori strategici della nostra regione, che ha risentito in maniera evidente degli effetti recessivi della crisi pandemica, che lo ha colpito nella sua fase di maggiore crescita. Davanti a questo scenario, è necessaria la piena sinergia di tutti i livelli istituzionali per offrire supporto a un comparto che ha fatto la storia industriale dei nostri territori e in cui la Campania vanta competenze di altissimo profilo. La pandemia ha purtroppo prodotto un radicale calo del trasporto passeggeri, e di conseguenza una riduzione del numero di aeromobili. Una crisi che ci preoccupa particolarmente, soprattutto alla luce del piano di ristrutturazione illustrato da Leonardo, e che rischia di travolgere le aziende dell’indotto”. Così la vicepresidente del Consiglio regionale della Campania Valeria Ciarambino.

“Il futuro dell’aerospazio deve essere una delle priorità dell’agenda politica regionale e nazionale. Sono certa che tutte le istituzioni, sia a livello nazionale che regionale, faranno la loro parte per supportare il lavoro, l’occupazione e la crescita futura, individuando fin da subito misure e interventi di rilancio in previsione di uno scenario post-pandemico. Personalmente lavorerò in sinergia col governo e mi attiverò a livello regionale, chiedendo inoltre di incontrare nei prossimi giorni i dirigenti di Leonardo, per poter definire assieme le iniziative da intraprendere, per non farci trovare impreparati quando il mercato si riprenderà e l’industria aerospaziale tornerà a livelli alti”.