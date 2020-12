Industria Aeronautica. Spiraglio per la crisi del gruppo Dema

L’Inps ha accettato la proposta di ristrutturazione del debito formulata dall’azienda.



La notizia è stata riportata ieri, giorno di Natale, dal giornale BrindisiReport con le dichiarazioni del sindacalista Angelo Leo della Fiom Cgil Brindisi.

Si tratta di una “condizione necessaria – spiega Leo – per poter procedere sul tavolo del Mise (Ministero dello Sviluppo economico, onde affrontare la proposta di piano industriale già annunciato dall’azienda”. “ Unitariamente ed urgentemente le confederazioni metalmeccaniche – prosegue Leo – si daranno appuntamento presso il Ministero dello Sviluppo per continuare a salvaguardare 300 posti di lavoro a Brindisi e altri 400 a Napoli. Nel contempo la regione Puglia ha convocato le organizzazioni sindacali per avviare la proroga della cassa integrazione, in attesa di una ripresa delle produzioni aerospaziali nell’intero gruppo”.