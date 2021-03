AEROSPAZIO CAMPANIA – AEREO ATR – UN INCERTO FUTURO PER IL TURBOELICA DI LEONARDO E AIRBUS

Press Conferenze dell’Ad Stefano Bortoli. Il Presidente campano Vincenzo De Luca nomina un consigliere personale per l’Aerospazio. I bischeri di Matteo Renzi.

I contribuenti italiani hanno sborsato già diversi milioni di euro per finanziare l’ammodernamento della linea di produzione ATR di Pomigliano D’Arco.

Messaggi rassicuranti e dubbi sul futuro di ATR, la joint venture tra Leonardo e Airbus, sono tuttavia emersi dalla Press conference organizzata dalla società di Tolosa nella giornata del 17 marzo 2021.

ATR nel 2020 ha ottenuto 1 ordine e consegnato 10 aerei, il settore mondiale dei turboprop regionali registra un calo degli ordini (-127%), e delle consegne (-8%).

L’amministratore delegato di ATR, il manager italiano Stefano Bortoli, durante l’incontro con la stampa non ha lesinato ottimismo, ma certo non poteva tenere sotto il tappeto i dati di una crisi che sta duramente colpendo il settore del trasporto aereo regionale e in particolare quello dei turboelica, che vede ATR leader del mercato.

ATR, ha affermato Bortoli, è determinata a uscire dalla più pesante crisi del mercato aeronautico moderno. Il gruppo si propone si rafforzare la sua presenza globale nel prossimo decennio e continuare a produrre e offrire un velivolo turboelica sostenibile e moderno.

Resta il punto che le aspettative di Bortoli fanno i conti con i partner del gruppo, in particolare con Airbus che non è disposto a investire un solo euro per consentire che questo obiettivo non resti solo un auspicio.

Senza investimenti non si mantengono quote di mercato, nemmeno in quelli in cui si è leader o unico produttore, meno che mai in quello aeronautico.

Il gruppo Airbus ha lasciato andare alla deriva, complice negli anni passati, la pavidità del management italiano, la possibilità di sviluppare una nuova macchina che avrebbe consentito ad ATR di avere oggi ‘spalle forti’ per reggere alle conseguenze della pandemia.

C’è ancora un mercato per il turboelica, afferma Bortoli, nel 2020 sono stati 9 i nuovi operatori che hanno utilizzato aeromobili ATR e sono state aperte 84 nuove rotte.

Lo scorso dicembre – sostiene il manager – è stato consegnato a FedEx Express il primo ATR nella nuova versione cargo, appositamente sviluppata per questo mercato, che potrebbe rappresentare una via d’uscita al tunnel perché “il mercato cargo si prevede che raddoppi la sua capacità nei prossimi 20 anni”. Sarà magari vero anche se si tratta di piccoli numeri. Francamente appare invece troppo professionale l’ottimismo di Bortoli quando si dice convinto che ci sarà un importante mercato anche per l’ATR42-600 grazie alla variante STOL (Short Take Off and Landing) perché sarà possibile il suo utilizzo negli aeroporti con piste di atterraggio tra 800 e 1.000 metri.

Forse, meglio sarebbe capire come è quando riprenderà la domanda del mercato di aerei dopo la pandemia che sta mettendo a dura prova la possibilità di sopravvivenza di costruttori e piccoli operatori.

Noi di Aeropolis ci auguriamo che l’ottimismo di Bortoli aiuti a portare almeno un pizzico di serenità, in fondo è anche vero che nei prossimi anni, come lui afferma, potrebbe essere necessario sostituire circa 900 turboelica regionali obsoleti con un velivolo più sostenibile.

Sono oltre dieci anni che AIRBUS, partner Leonardo in ATR, tira il ’can per l’aria’ a investire nel mercato dei velivoli turboelica, Bortoli non può veramente credere che il tempo sia una variabile indipendente in un programma aeronautico.

Il manager di ATR potrebbe anche chiedersi se dopo l’attuale crisi il mercato aeronautico sarà più come prima. Forse cambierà radicamento la domanda e resteranno “a galla” solo quelle macchine più efficienti rispetto ai nuovi paradigmi di una diversa mobilità aerea.

Si fa fatica a pensare che ATR sia oggi un aereo attrezzato per avere queste caratteristiche innovative che richiederebbe il mercato. Anche perché non si è mai seriamente investito in nuove motorizzazioni come quelle ibride o elettriche.

Il futuro degli stabilimenti napoletani di Leonardo e della filiera aeronautica regionale è fortemente dipendente dalla produzione ATR.

Della criticità della situazione pare esserne consapevole, grazie addio, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca che, infatti, ha contrattualizzato come suo consigliere per il settore e evidentemente per l’utilizzo dei fondi del Next Generation EU, il prof. Luigi Carrino. Il nuovo collaboratore di De Luca è il presidente del DAC, il distretto aerospaziale regionale a cui hanno aderito come soci della Scarl quasi tutti gli imprenditori e enti campani del settore. Un soggetto quindi rappresentativo, di provata competenza e capacità che da oltre un decennio gestisce al meglio i fondi comunitari che arrivano in Campania per lo sviluppo e la ricerca nell’aerospazio.

Noi di Aeropolis pensiamo che l’ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi avesse ragione quando affermava durante un conferenza – non a sceicchi arabi – ma a giovani militanti dem, che “bisogna anche criticare, ma se si è nel sistema bisogna anche condividere le decisioni, l’importante è evitare – accuratamente – di passare da bischero”.

Questa di bischero è un’espressione difficilmente traducibile in italiano, noi abbiamo cercato di capirne il significato.

I Bischeri erano una nobile famiglia fiorentina della metà del XIII secolo, ricchi possidenti e mercanti che si ritrovò rovinata perché si tirarono la zappa sui piedi scegliendo di fare rappresentare loro stessi e i loro interessi da personaggi inadeguati e incapaci. “E fu così che una bella notte d’estate le case de’ Bischeri della zona tra Piazza Duomo e via dell’Oriolo – nota oggi come “Canto dei Bischeri” – sostiene Renzi, presero fuoco, e di quelle proprietà non rimase che cenere”. “ Affari loro se erano stati bischeri, – dice l’ex premier – se l’erano cercata e non hanno avuto diritto neanche alla compassione che in genere un popolo dotato di umanità riserva agli sconfitti o ai fessi”.

L’aspetto curioso è che la famiglia Bischeri fu poi esiliata a Napoli per volere di Cosimo il Vecchio, ci chiediamo se loro discendenti, nei tempi di oggi non siano diventati imprenditori aeronautici.

Ciò detto, siamo sicuri che saranno significative e risolutive le iniziative che nelle prossime settimane saranno assunte dai decisori politici della Regione Campania e presto ritorneranno le prospettiva di ripresa per le imprese e la sicurezza per il futuro dei lavoratori del COMPARTO AERONAUTICO CAMPANO E MERIDIONALE.