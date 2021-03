Aerospazio – Piemonte il settore non crolla grazie alla Regione e alle attività dei programmi spaziali e militari

250.000 euro alle micro imprese piemontesi del settore dell’aerospazio. In Campania Vincenzo De Luca nomina suo consigliere il presidente del distretto aerospaziale.

Il finanziamento alle piccole aziende piemontesi è stato annunciato dall’assessore Andrea Tronzano “ll distretto aerospaziale — ha detto Tronzano — deve diventare uno dei fulcri del sistema industriale, insieme alle grandi imprese presenti sul territorio piemontese come Leonardo, Thales Alenia, Ge Avio Aero, Collins microtecnica, alla sistemistica e alle Pmi”. “Dobbiamo fare un ulteriore salto di qualità nazionale e internazionale”. “E’ un’occasione concreta per guardare al futuro produttivo della nostra Regione con investimenti che potranno creare valore e posti di lavoro“.

In Piemonte a difesa delle imprese del settore dell’Aerospazio e Difesa funziona una vera squadra istituzionale. Dall’Europa sono destinati «15 i miliardi di euro per Programma spaziale 2021-2027 – commenta l’europarlamentare Massimiliano Salini vice presidente dell’intergruppo Sky and space del Parlamento Ue – l’Ue scommette con determinazione sul settore e sull’autonomia strategica dell’Europa». «Una sfida in cui l’Italia, grazie ad aziende straordinarie ed esperienze eccezionali come il Distretto aerospaziale del Piemonte, tra i centri vitali dell’innovazione tecnologica europea, modello d’investimento e collaborazione pubblico- privato, è destinata a giocare un ruolo da protagonista». «Il governo Draghi deve finanziare massicciamente progetti di ricerca dell’aerospazio, potenziando la filiera industriale italiana con il Recovery fund, in sintonia con il Green deal».

La presidente del Distretto Aerospaziale Piemonte, Fulvia Quagliotti e il vice presidente Andrea Romiti, da parte loro hanno confermato l’impegno del Distretto in questa fase estremamente delicata per il futuro dell’industria aerospaziale regionale “ nella nostra Regione la situazione è un pochino meglio’ che nelle altre regioni del Paese, grazie a Thales Alenia Space Italia e alle produzioni aeronautiche militari, che accelerano nonostante il Covid”.

In Campania il Presidente della Regione Vincenzo De Luca, con il decreto 45 del 22 febbraio 202,1 ha affidato a Luigi Carrino, presidente del DAC dal 2012, l’incarico di “Consigliere del Presidente della Giunta regionale per le politiche dell’ Aerospazio e il rafforzamento e la valorizzazione delle relative filiere“.