Coronavirus Aerospazio Campania – Il sindacato: No alla ripresa delle attività

Incertezza per la ripresa delle attività negli stabilimenti campani di Leonardo.

Nel Decreto firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di stasera 22, si stabilisce a partire da Lunedi la chiusura degli impianti industriali escludendo settori strategici, “sono consentite le attività a ciclo continuo, di Aerospazio e Difesa”, “previa comunicazione al prefetto della provincia, dove è ubicata l’attività produttiva”.

I sindacati metalmeccanici della Campania propongono invece fermate per lunedì 23 e martedì 24 marzo utilizzando la CIGO prevista per il Covid-19.

I metalmeccanici campani ritengono “ non esserci le condizioni minime tra le Lavoratrici e i Lavoratori di serenità e tranquillità tali per tornare domani al lavoro e tutte le imprese e le loro associazioni di rappresentanza a optare per una fermata generale per i primi due giorni della prossima settimana.

La RSU della fabbrica Leonardo di Pomigliano D’Arco invita il prefetto a prendere una decisione che tenga chiuse le fabbriche e “nel frattempo che la politica superi indecisioni e contrapposizioni per la giornata di lunedì 23 marzo, invita i lavoratori all’astensione dal lavoro”.