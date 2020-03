Annullato il Salone Internazione di Farnborough

Il Board dell’ Airshow di Farnborough ha annunciato la cancellazione dell’edizione 2020 prevista dal 20 al 24 luglio.

In una nota si legge che: “dopo un’attenta considerazione dell’impatto senza precedenti della pandemia globale di Coronavirus è stata assunta la decisone di annullare l’evento nell’interesse della salute e della sicurezza dei nostri espositori, visitatori, appaltatori e personale“. “Comprendiamo – si legge – che questa notizia rappresenta un’incredibile delusione per tutto il settore aerospaziale internazionale, per non parlare dei nostri importanti espositori, fornitori e visitatori. Noi di dell’organizzazione condividiamo lo stato d’animo ma non era possibile fare diversamente e siamo certi e determinati a continuare a lavorare per assicurare che l’Airshow ritorni nel 2022 “.

Il Farnborough Airshow ha le sue origini dalla manifestazione della Royal Air Force di Hendon che si è tenuto ogni anno nel periodo dal 1920 al 1937, organizzato dalla Society of British Aircraft Constructors (SBAC), fondata nel 1916. La SBAC organizzò una piccola manifestazione a Hendon il 27 giugno 1932, come fiera campionaria dei prodotti dell’industria aeronautica britannica, nel corso della quale vennero esposti 35 aerei di 16 costruttori. Dopo la pausa dovuta alla seconda guerra mondiale, l’esposizione riaprì a Radlett (l’aeroporto della Handley Page) nel 1946 e si tenne in quella località fino al 1948, quando la fiera si trasferì nella sede attuale di Farnborough nello Hampshire, sede del Royal Aircraft Establishment, 45 chilometri circa a sud-ovest dal centro di Londra. A Farnborough vi è anche la sede centrale della principale azienda aeronautica del Regno Unito, la BAE Systems.

La manifestazione, inizialmente annuale, passò poi a cadenza biennale dal 1962, in seguito aprì le porte a espositori internazionali provenienti da ogni parte del mondo, diventando uno dei più importante eventi mondiale del settore.