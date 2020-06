AEROSPAZIO – Daniele Marantelli nuovo responsabile PD delle politiche del settore

La notizia è che il Partito Democratico ha riscoperto l’aerospazio.

Nominato un politico di lungo corso responsabile nazionale del dipartimento dell’aerospazio.

La scelta di Daniele Marantelli è stata praticamente obbligata, forse era il solo candidato rimasto dopo la stagione di Matteo Renzi, quando è stata liquidata una lunga e originale esperienza di rapporti e di coordinamento che quell’area, e quel partito avevano con le realtà del settore.

Marantelli è politico rappresentativo della provincia di Varese, quando è stato parlamentare della repubblica ha seguito le vicende degli stabilimenti di Vergiate e Venegono di Leonardo-Finmeccanica.

La sua attività politica si è incrociata con l’aerospazio perché “chi come me vive nella provincia con le ali, non può non rendersi conto di quanto questo settore sia strategico per il nostro territorio e il Paese”, per poi subito esprimersi, in veste di responsabile nazionale di un partito di governo, sulla presidenza dell’ASI in scadenza, riferendosi per la nomina a quell’incarico “a persone che lui conosce personalmente che sarebbero adatte a ricoprire quel ruolo”.

Marantelli sarà pure un politico di lungo corso, ma noi ci permettiamo ugualmente di consigliargli di affrontare le questioni delle nomine con maggiore cautela. Su questo aspetto è scivolato anche in passato quando a proposito di nomine del management di Leonardo aveva affermato che, secondo lui, dovevano rappresentare e garantire la sua provincia con le ali.

Ciò detto e visto che è il responsabile nazionale, gli auguriamo un buon lavoro e gli suggeriamo più attenzione e sopratutto più umiltà che di questi tempi è un valore ritornato di moda.