Fallisce l’intesa tra Boeing ed Embraer

Boeing divorzia da Embraer prima di sposarsi.

Lo ha comunicato il 24 scorso il colosso statunitense che, dopo oltre due anni di colloqui, ha esercitato il suo diritto di abbandonare il tavolo di discussione con l’azienda brasiliana che prevedeva la creazione della partnership Boeing Brasil – Commercial (20% EMB – 80% Boeing) dove sarebbero confluite le attività nei velivoli commerciali di Embraer e un’altra partnership (51% EMB – 49% Boeing) relativa alla commercializzazione del velivolo da trasporto C-390 (anche utilizzando lo strumento dei Foreign Military Sales).

L’iniziativa di Boeing tendeva a contrastare quella analoga di Airbus dell’acquisizione del programma C-series di Bombardier , andata in porto nel 2017.

“Non sono state soddisfatte le necessarie condizioni” per l’accodo, afferma Boeing. “Negli ultimi mesi abbiamo fatto un lavoro efficace, ma le ultime discussioni sulle modalità di transazione sono state insoddisfacenti” ha dichiarato per Boeing, Marc Allen responsabile delle trattative con Embraer. “Abbiamo cercato soluzioni senza riuscirci e ciò è stato molto deludente“.

Con forza ha reagito Embraer paventando la richiesta di risarcimento dei danni in quanto Boeing avrebbe eluso i suoi impegni. “Pensiamo che Boeing abbia ripetutamente ritardato e violato l’accordo in quanto riluttante a completare la transazione” afferma Embraer,che ritiene di aver soddisfatto tulle le condizioni richieste prima del 24 aprile. I brasiliani ritengono che Boeing – sotto pressione per le vicende del 737 MAX – abbiano deciso di tirarsi indietro e non spendere i 4.2 miliardi di dollari previsti nell’accordo.

Altre cause potrebbero aver portato Boeing a decidere di sospendere le trattative. in primis la crisi innescata dal coronavirus che, per essere superata, necessiterà di sforzi finanziari aggiuntivi a quelli già occorrenti per il 737 MAX. Inoltre gli statunitensi già profondono notevoli sforzi per rinnovare le loro linee di narrow body (successore del 737) e per sviluppare il New Mid-size Airplane. Non ultimo la mancanza di ordini per E175-E2 (90 posti) dopo la cancellazione di 100 velivoli + 100 opzioni da parte di SkyWest a fine 2018.

La partnership aveva ricevuto l’approvazione incondizionata di tutte le autorità ad eccezione della Commissione Europea. Tuttavia qualche ipotetico spiraglio sembra ancora aperto, ma le condizioni al contorno rendono difficile una ripresa delle trattative.