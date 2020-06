Vega, riprendono i lanci e Leonardo sale quasi al 30% in Avio

La società di Alessandro profumo acquista azioni Avio per 14 milioni di euro e porta dal 3,75% al 29,63%. Ripartono i lanci del Vega dopo un anno di fermo.

La notizia sicuramente positiva è quella che il prossimo 18 giugno, con la missione VV16, riprendono i lanci di Vega dopo il guasto dello scorso luglio e la pandemia del Covid-19 che hanno fermato i lanci del razzo europeo. Con la missione di giovedì, nome in codice VV16, i piccolisatelliti sono portati in orbita con il Small Spacecraft Mission Service (SSMS), un nuovo sistema di lancio dell’Agenzia spaziale europea.

La tecnologia messa a punto dal sistema SSMS permetterà di trasportare utilizzando la stessa piattaforma e con un notevole abbattimento dei costi, un numero elevato di cubesat, satelliti miniaturizzati di società terze interessati a lanciare in orbita satelliti di piccole dimensioni.

L’operazione di Leonardo di acquisizioni delle azioni Avio si è conclusa 29 maggio e resa nota Lunedì 15, è costata circa 14 milioni di euro e non era attesa dopo l’audizione della scorsa settimana alla Commissione Difesa del ceo di Leonardo. Profumo, aveva escluso aggregazioni a livello societario e o divisionale affermando che si stavano invece valutando delle partnership in ambito europeo per proporre una nuova piattaforma da combattimento terrestre da sviluppare con i fondi europei.