Airbus – Certificata la versione cargo dell’Airbus A321

L’azienda europea sceglie Dresda per tutte le attività di conversioni

I velivoli passeggeri A321 ritirati dalle flotte dalle aerolinee torneranno presto in servizio come aeromobili cargo dopo che EASA – l’Agenzia europea per la sicurezza aerea – ha rilasciato la certificazione alla versione convertita.

Al programma A321 di Airbus partecipa anche Leonardo le attività si conversione Passenger-to-Freighter (P2F) saranno invece gestite da una joint venture, Elbe Flugzeugwerke (EFW), costituita a Singapore da Airbus con la ST Engineering che utilizzerà un impianto collocato all’aeroporto di Dresda in Germania che impiega circa 1.450 persone.

La certificazione del tipo (STC) dell’Agenzia dell’Unione europea per l’A321P2F arriva un mese dopo che il prototipo ha effettuato il test di volo inaugurale il 22 gennaio.

Il primo prototipo di velivolo dovrebbe entrare in servizio tra settembre e novembre di quest’anno con il cliente di lancio Vallair, una società di leasing di aeromobili con sede in Lussemburgo che ha ordinato 10 esemplari di A321 convertiti.



Il presidente del settore aerospaziale della ST Engineering, Lim Serh Ghee, ha dichiarato: “Il rapido processo di raggiungimento della certificazione dell’AESA poco dopo il nostro primo test di volo è una testimonianza dei punti di forza ingegneristici e progettuali della nostra soluzione P2F. Con questo STC, abbiamo aggiunto un altro primato al mondo alla nostra famiglia di piattaforme Airbus P2F, per fornire una vasta gamma di soluzioni interessanti e comprovate per l’industria del trasporto aereo di merci. “



“EFW è il centro di eccellenza per le conversioni di cargo Airbus, con oltre 20 anni di esperienza e oltre 200 cargo convertiti widebody consegnati a oltre 40 clienti in tutto il mondo“, ha affermato Andreas Sperl, CEO di EFW. “Siamo lieti di aggiungere ora un altro membro alla nostra famiglia di cargo Airbus con l’A321P2F, che integra il nostro A330P2F come un altro cargo volumetrico best-in-class“.

“L’A321P2F offre altri vantaggi come il minor costo operativo e il ponte superiore e inferiore completamente containerizzati, che lo rendono un sostituto ideale per il vecchio cargo convertito Boeing 757“.



Il programma A321P2F è stato lanciato nel 2015 e utilizza i dati dei produttori di apparecchiature originali (OEM) e il supporto della certificazione di Airbus. La ST Engineering è responsabile della fase di sviluppo dell’ingegneria, fino all’ottenimento della STC dall’AESA e dalla Federal Aviation Administration degli Stati Uniti, mentre EFW è alla guida del programma generale, nonché del marketing e delle vendite. In qualità di titolare della STC, EFW è anche responsabile dell’ingegneria dell’adattamento in fase seriale, nonché del servizio clienti e supporto.



L’A321P2F offre un carico containerizzato sia nel deck principale di un massimo di 14 posizioni di container complete sia nel deck inferiore di un massimo di 10 posizioni di container. L’aeromobile ha una capacità di portata utile che può trasportare fino a 27,9 tonnellate oltre 2.300 miglia nautiche.



Il vicepresidente di Airbus, Andreas Hermann, ha dichiarato: “È importante per noi celebrare l’ennesimo traguardo con i nostri partner di lunga data, ST Engineering ed EFW per il programma A321P2F, che testimonia la forte cooperazione e impegno in questo impresa di conversione cargo. “