Coronavirus – Leonardo sospende le attività lavorative il 16 e 17 marzo

Firmato accordo tra sindacato e azienda per garantire la sicurezza dal contagio negli stabilimenti del gruppo.

Il testo dell’accordo sottoscritto tra sindacato e azienda è stato diffuso nella serata di oggi. Nella premessa le parti condividono che è “opportuno evitare la completa interruzione dell’operatività industriale”.

L’intesa prevede la chiusura degli stabilimenti il 16 e 17 marzo per garantire “l’avvio degli interventi di pulizie straordinarie e sanificazione dei locali aziendali e, più in generale, la pianificazione e avvio di tutti gli interventi che garantiscano la piena compliance rispetto alle misure previste dal Protocollo del 14 marzo”.

“La copertura dell’assenza sarà garantita attraverso l’utilizzo di PAR collettive da parte di tutti i lavoratori, salvo i comandati”

Sono previste ulteriori sospensioni lavorative nelle giornate dal 18 al 25 marzo concordate dalle Divisioni con i sindacati interni degli Stabilimenti per garantire “da un lato, la continuità del business con completamenti di attività indifferibili attraverso presidi sia on site che in remoto e di proseguire, dall’altro, nell’attività d’intensificazione dei lavori volti a garantire la piena compliance delle misure di sicurezza”.

“La copertura dell’assenza sarà garantita attraverso l’utilizzo di Ferie anni precedenti / PAR / permessi retribuiti / permessi a recupero (definendone le modalità di utilizzo) / banca ore con recupero successivo“.

Durante le giornate di sospensione saranno comunque garantite le attività essenziali per gli impianti delle fabbriche.

Le parti hanno ufficializzato la costituzione di un comitato composto da rappresentanti del personale Corporate e le Segreterie Nazionali per verificare l’applicazione delle regole del protocollo del 14 Marzo condiviso dalle parti con il Governo.