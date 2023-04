I 75 anni di Tecnam

Tecnam – primo produttore europeo di velivoli per l’aviazione generale e tra i primi al mondo – festeggia i suoi primi 75 anni di attività.

La fondazione dell’azienda si deve alla lungimirante idea dei fratelli Luigi (poi docente universitario di Progetto Velivoli alla Facoltà di Ingegneria della Federico II di Napoli) e Giovanni Pascale. Già ai tempi del Liceo si dilettavano nella realizzazione di aeromodelli in quel del beneventano, ove risiedevano, e successivamente di alianti, partecipando nell’aprile del 1942 alla prima gara di veleggiatori in pendio, che si svolse a Napoli sulla collina dei Camaldoli.

Dopo la guerra la famiglia Pascale si trasferì a Napoli, in Via Tasso, n. 480: e fu nel garage della loro abitazione che venne realizzato, a partire dal 1948 (anno in cui Luigi si laureò in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli Studi di Napoli), il primo aereo costruito dai due fratelli con un motore a pistoni assemblato utilizzando rottami di altri motori. Prima delle prove di volo, il P48 Astore – questo il nome del velivolo, oggetto anche della tesi di laurea di Luigi – fu esposto per sei giorni al Cinema Metropolitan (dove fu trasferito con non pochi problemi logistici) e visitato da una numerosa folla di appassionati e non.

Per l’effettuazione del primo volo, dopo varie peripezie, fu contattato Mario de Bernardi, asso dell’aviazione italiana, collaudatore del primo aereo a reazione nazionale e vincitore della Coppa Schneider, che il 2 Aprile 1951 effettuo l’epica impresa decollando dall’Aeroporto di Capodichino.

Al P48 seguì nel 1953 il P52 Tigrotto, velivolo ad ala bassa, triposto, a carrello biciclo retrattile, con motore Continental da 90 HP: il primo velivolo targato Partenavia (azienda fondata nel 1957, alla quale seguirà Tecnam) e con il quale i Pascale parteciparono ad alcune gare sportive.

Venne poi realizzato il P55 Tornado, finanziato da Renzo Ceschina, pilota sportivo campione di volo a motore, con primo volo il 4 Maggio 1955. Il velivolo partecipò e vinse all’VIII Giro Aereo Internazionale di Sicilia del 1956.

Ma il primo velivolo di serie fu il P57 Fachiro, velivolo quadriposto con motore da 180 HP, con il quale si avviarono le attività nel nuovo stabilimento sito ad Arzano (NA). A questo seguì il P64 Oscar, interamente metallico.

Nel 1970 venne inaugurata una nuova struttura produttiva a Casoria vicino all’Aeroporto di Capodichino dove furono prodotti i P66 Charlie ed i P68 Victor, quest’ultimo bimotore, in numerose versioni.

Nel 1981 la Partenavia entrò a far parte del gruppo Aeritalia e riuscì a sviluppare una versione turboprop del P68 denominata AP-68 TP. Ma l’Ing. Pascale preferì nel 1986 abbandonare l’impresa e crearne una nuova, denominata Tecnam che, nel suo stabilimento sito sull’Aeroporto di Capua, produce numerosi velivoli mono e bimotore per l’aviazione generale.

L’azienda è ora guidata da Paolo Pascale, figlio di Giovanni, e fu sua all’inizio degli anni ‘90 l’idea del P92, un ultraleggero con le caratteristiche di un aeroplano tradizionale di cui ad oggi ne sono stati costruiti più di 2600 esemplari.

Tecnam opera in oltre 65 paesi ed ha stabilimenti in Italia (Capua e Casoria) e società controllate a Sebring (USA) e Brisbane (Australia).

L’anniversario è stato festeggiato da Tecnam con la firma di un contratto con Pacific Air Charters per 2 P2012 Traveller e 23 opzioni. Il P2012 è il velivolo di maggiori dimensioni dell’azienda sviluppato im collaborazione con Cape Air, aerolinea che ha ordinato i primi esemplari ed intende acquisirne fino a 100.

Lunga vita alla Tecnam ed all’aeronautica napoletana.