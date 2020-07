Il Sottosegretario Manzella al CIRA e in visita alle aziende dell’aerospazio napoletano

Il Governo è attento e interessato allo sviluppo del comparto aerospaziale campano.

Bene a fatto il sottosegretario che in campagna elettorale ha tralasciato incontri con politici e rappresentanti del DAC durante una giornata d’incontri con gli stakeholders del comparto campano dell’aerospazio.

L’appuntamento più importante al Cira che “è un luogo importante di un ecosistema industriale in cui la ricerca incontra l’impresa dell’aerospazio”, “dobbiamo lavorare per renderlo sempre più forte”, ha affermato Il Sottosegretario allo sviluppo economico Gian Paolo Manzella, che ha scelto di visitare anche alcune altre realtà del settore aerospaziale campano, per testimoniare l’attenzione del Governo e dal MISE verso il settore aerospaziale considerato d’importanza strategica per lo sviluppo economico del Paese e dell’intera Campania.

A Capua, al CIRA il sottosegretario Manzella – noto per avere una cultura bancaria, gestione finanziaria, piuttosto che aerospaziale – ha visitato i due impianti di prova l’Icing Wind Tunnel per testare l’efficacia dei sistemi di protezione dal ghiaccio degli aerei e il Plasma Wind Tunnel, per testare la resistenza dei materiali di protezione termica dei veicoli spaziali.

Il Presidente del Cira, Giuseppe Morsillo ha illustrato i più importanti programmi di ricerca del Centro e ha sollecitato la firma del Decreto di approvazione del Nuovo PRORA da parte del Ministro dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze. “Ciò permetterà di dare il via a un nuovo e ambizioso ciclo pluriennale costituito da progetti strategici di ricerca e sviluppo tecnologico e da nuovi laboratori e impianti sperimentali, che consentiranno di sostenere il posizionamento competitivo e strategico settoriale del Sistema Paese” – ha sostenuto Morsillo al termine della visita istituzionale.