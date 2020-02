Leonardo, chiude con dati positivi il 2019, frena il business ATR

Leonardo con performance superiori alle previsioni.

Gli ordini supereranno i 13,5 Mld Euro, i ricavi i 13 Mld Euro, l’EBITA sarà superiore a 1,2 Mld Euro (grazie all’ottima performance dei principali business che ha compensato il minore apporto delle Joint Venture nello spazio ed ATR) ed il FOFC sarà leggermente superiore alle aspettative. I tassi di cambio effettivi comporteranno ulteriori benefici ai risultati attesi nel 2019.

L’Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha commentato “Stiamo portando avanti il Piano Industriale mantenendo le promesse, con risultati in linea o superiori alle aspettative. Grazie ai successi commerciali, stiamo accelerando la crescita della top-line, confermando il percorso che conduce al miglioramento dell’EBITA e della generazione di cassa. Stiamo inoltre investendo in persone, competenze e tecnologie innovative per supportare la crescita sostenibile di lungo periodo e la creazione di valore”. Il 13 marzo 2020 il Gruppo presenterà i Risultati annuali 2019 e un aggiornamento del Piano Industriale.