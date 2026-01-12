Morto Luigi Nicolais, ex ministro ed ex presidente del Cnr

Ingegnere chimico, ha insegnato all’Università Federico II di Napoli.

Gli amici e i lettori di Aeropolis conoscevano Gino e sanno che cosa ha rappresentato per il mondo dell’aerospazio campano. Pubblichiamo il comunicato di agenzia e lasciamo ai giornali e al web i consueti — e spesso ipocriti — elogi e coccodrilli di chi lo ha sempre avversato e che, ora che non è più con noi, si affretta a lodarne meriti e competenze.

È morto a 83 anni Luigi Nicolais. È stato ministro per le Riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione nel governo Prodi II e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche dal 2012 al 2016. In precedenza aveva ricoperto l’incarico di assessore nella giunta regionale della Campania guidata da Antonio Bassolino (2000-2005) ed era stato deputato dal 2008 al 2012. (Ansa)