AEROPOLIS – Seminario “Humans in space”: La sopravvivenza, la salute fisica e mentale, ambienti residenziali e di lavoro

Seminario Interdisciplinare di Cultura Aeronautica, organizzato dalle Associazioni AEROPOLIS, EUROAVIA, AIDAA e dal DIIA della Federico II.



“Humans in space” La sopravvivenza, la salute fisica e mentale, ambienti residenziali e di lavoro

Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – P. le Tecchio. Napoli

8 aprile 2025 (08:30 – 14:30)

Biblioteca Storica

P. le Tecchio. Napoli

Sono previsti interventi dell’Università di Napoli e Torino, dell’ESA, del CNR, di Enti di formazione e ricerca (MMAARS, Avatar Medical, AeraSpace), di Associazioni Culturali (Space Renaissance International) e di Esperti di Legislazione Internazionale dello spazio.



L’incontro si terrà in presenza. Ai partecipanti per l’intera sessione sarà inviato un attestato di partecipazione. I contributi/presentazioni discussi saranno pubblicati successivamente sul Sito www.aeropolis.it , nella pagina dedicata ai nostri workshop. Gli studenti che parteciperanno al seminario per intero, potranno accedere ai CFU per le “Ulteriori Conoscenze”, se tale voce è presente nel proprio piano di studi . La partecipazione è gratuita. Per iscriversi collegandosi al link: HUMANS IN SPACE oppure, direttamente al desk di accoglienza. Per ulteriori info: napoli@euroavia.eu , segreteria@aeropolis.it