Tanzania, ATR-42 precipita nel Lago Vittoria, 19 le vittime accertate

Il 6 novembre, un aereo di linea ATR-42 della compagnia Precision Air della Tanzania si è schiantato nel Lago Vittoria mentre tentava di atterrare all’aeroporto di Bukoba.

L’ATR 42-500 con registrazione 5H-PWF operava il volo PW494 da Dar es Salaam a Bukoba in Tanzania con 39 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio a bordo.

Secondo quanto riferito dalle autorità, l’aereo si stava avvicinando durante un temporale alla pista 31 al momento dell’incidente.

Quando l’aereo era a circa 100 metri (328 piedi) a mezz’aria, ha incontrato problemi e maltempo. Pioveva e l’aereo è precipitato in acqua. I filmati condivisi sui social media mostrano l’aereo quasi completamente sommerso, con solo la coda visibile sopra la linea di galleggiamento del lago più grande dell’Africa.

Le operazioni di soccorso continuano mentre i morti accertati sarebbero finora 19 e 26 i feriti.

Si apprende che ai soccorsi partecipano anche residenti locali nel tentativo di sollevare l’aereo dall’acqua usando gru e funi.

Precision Air, la più grande compagnia aerea privata della Tanzania dal 2006 è uno dei principali clienti di ATR e nel 2012 l’aerolinea africana è stata la prima compagnia aerea al mondo ad operare ATR 42-600. La flotta attuale è composta da 5 velivoli ATR 72-500, tre ATR 42-500 e una macchina ATR 42-600 da 48 posti.

Latest Visuals of the Search and Rescue Operations of the crashed Precision Air ATR 42-500 (5H-PWE).#aircraft #safety #aviation pic.twitter.com/q8duFSg9kd

— FL360aero (@fl360aero) November 6, 2022