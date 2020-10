Aeronautica Militare – Nominato il nuovo direttore all’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli

Il Colonnello Fabrizio Scotto di Santolo subentra al Colonnello Alessio Grasso

Lascia l’incarico il Col. Grasso, durante il suo incarico rilasciate dall’ufficio di Napoli oltre 3000 Licenze di Manutentore Aeronautico Militare.

Nel corso di una cerimonia a porte chiuse, si legge in una nota stampa, ha avuto luogo l’avvicendamento alla guida dell’Ufficio Tecnico Territoriale (U.T.T.) di Napoli della Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità (D.A.A.A.) tra il Colonnello Alessio Grasso (uscente) e il Colonnello Fabrizio Scotto di Santolo (subentrante).

Il Colonnello Alessio Grasso ha tracciato un bilancio delle intense attività svolte nel periodo del suo mandato, tra cui il rilascio in pochi mesi di oltre 3000 Licenze di Manutentore Aeronautico Militare ed il lavoro svolto per l’aggiornamento del quadro normativo della D.A.A.A. e delle pubblicazioni tecniche: “…ringrazio le Superiori Autorità che hanno consentito e approvato l’operato dell’Ufficio, il Comandante dell’Aeroporto di Capodichino per l’ospitalità ed il supporto fornito, il personale tutto per la fattiva collaborazione e alta professionalità“. Ha infine augurato al suo successore ambiziosi traguardi.

Il Colonnello Fabrizio Scotto di Santolo ha ringraziato le sovraordinate Autorità per la fiducia riposta nel designarlo Direttore di questo Ufficio Tecnico Territoriale impegnandosi a valorizzare il patrimonio di cultura tecnica affidatogli, con spirito di innovazione ed iniziativa: “…darò la massima attenzione al personale, con il maggior equilibrio possibile, per la creazione di un ambiente lavorativo quanto più sereno per il raggiungimento dei massimi risultati”.

Il Gen. Fiorito De Falco ha espresso parole di grande apprezzamento e riconoscenza per l’operato del Col. Grasso, sottolineando quanto fosse grande la gratitudine alle famiglie del personale per il supporto quotidiano ed ha colto l’occasione per augurare al Col. Scotto di Santolo di poter proseguire la guida dell’Ufficio con sempre maggiore energia e dedizione.

La cerimonia, presieduta dal Vice Direttore Tecnico della D.A.A.A., Gen. Isp. Armando Fiorito de Falco, si è svolta presso la Sala degli Aviatori dell’Aeroporto “U. Niutta” di Capodichino, in presenza di una limitata rappresentanza del personale dell’U.T.T. e dei Comandanti degli Enti ubicati sul sedime aeroportuale, nel rispetto delle norme in tema di prevenzione alla diffusione del Covid-19.

L’Ufficio Tecnico Territoriale di Napoli, istituito nel 2001 a seguito della chiusura della Direzione delle Costruzioni Aeronautiche e degli Uffici di Sorveglianza Tecnica (U.S.T.), assicura la stipula e l’esecuzione dei contratti per l’acquisizione dei Sistemi d’Arma ed equipaggiamenti relativi a programmi e accordi nazionali e internazionali.

Tra i compiti istituzionali vi sono la sorveglianza continua sulle industrie di competenza territoriale attraverso il Servizio di Assicurazione Qualità Governativa (A.Q.G.) ed il supporto alla D.A.A.A nell’approvazione dei Reparti di Manutenzione e organizzazioni industriali in accordo con le norme di aeronavigabilità.

L’Ufficio ha da tempo consolidato, primo nel suo genere, il processo di rilascio in campo nazionale, su delega della D.A.A.A., delle Licenze di Manutentore Aeronautico (MAML – Military Aircraft Maintenance License).