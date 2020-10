Monte dei Paschi, la condannata di Alessandro Profumo per i bilanci 2012-2015 di MPS

La vicenda, almeno per come è raccontata, o per come noi abbiamo capito, non avrà conseguenze sull’attuale assetto di Leonardo.

Non riportarla sarebbe stato comunque un buco perchè Profumo è l’amministratore delegato di Leonardo per cui abbiamo scelto di riportare la notizia cosi come riportata da HUFFPOST.

Monte dei Paschi, condannati a sei anni Viola e Profumo per i bilanci 2012-2015

L’accusa aveva chiesto l’assoluzione

Il Tribunale di Milano ha condannato l’ex presidente di Mps, Alessandro Profumo, e l’ex a.d. Fabrizio Viola a 6 anni di carcere per la non corretta comunicazione dei conti della banca tra il 2012 e il primo semestre 2015. In particolare la Corte, presieduta dalla giudice Flores Tanga, ha considerato le false comunicazioni sociali solo per la semestrale del 2015, mentre ha assolto gli imputati per lo stesso reato – anche l’ex presidente del collegio sindacale Paolo Salvadori, condannato a 3 anni e sei mesi – per i fatti del 2012, considerati prescritti, e perche’ il fatto non sussiste tra il 2014 e il 2015. Gli ex vertici della banca senese sono stati invece condannati per aggiotaggio riguardo a tutti i bilanci dal 2012 al 2015. Per Profumo e Viola anche la condanna a pagare una multa da 2,5 milioni ciascuno, e 5 anni di interdizione dai pubblici uffici, mentre 2 anni di interdizione dagli uffici direttivi d’impresa… SEGUE https://bit.ly/2Izlnbn