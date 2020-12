ATR consegna a FedEx il primo ATR in versione cargo

La fusoliera è stata appositamente costruita nello stabilimento Leonardo di Napoli Pomigliano D’Arco. Stefano Bortoli, CEO ATR: ” in un anno difficile come questo è un evento emozionante e gratificante per tutto il nostro team“.

Grazie a Dio, oltre alle chiacchiere delle istituzioni e rappresentanti locali del settore, il comparto aeronautico della Campania registra una vera novità positiva.

E’ stato consegnato in queste ore a FedEx Express il primo cargo regionale ATR 72-600F .

Il velivolo è stata realizzato a Napoli con i requisiti di carico richiesti dalla compagnia statunitense, ed è il primo consegnato dopo la firma della società nel 2017 di un ordine fermo ad ATR Aircraft di 30 aeromobili, con la possibilità di acquistarne altri 20.

L’operatore che ha ricevuto il velivolo è una consociata di FedEx Corp. – che è uno delle più grandi compagnie del trasporto merci – per cui il successo tecnologico e commerciale dei nuovi aerei turboelica cargo personalizzati per questa compagnia potrebbe rappresentare una possibilità significativa di estendere il mercato turboelica regionali in sofferenza ben prima della pandemia.

L’aereo è previsto arriverà all’aeroporto di Shannon e sarà operato da ASL Airlines Ireland per essere inserito nella flotta di FedEx Express Feeder.

Con questa consegna ATR conferma il vasto credito maturato nel mercato regionale dei cargo. Ora sono in funzione circa 130 aerei cargo italo francesi convertiti, che rappresentano un terzo della flotta cargo regionale globale, e la versione ATR 72-600 con i suoi 75 m3 di capacità del volume disponibili rappresenta una delle realtà più importanti in questo segmento di mercato.

La grande porta di carico dell’aereo facilita il carico ottimale di nove tonnellate di carico utile e offre la possibilità di trasportare merci alla rinfusa o, in modalità ULD (Unit Load Device), cinque pallet da 88 “x 108” o fino a sette container LD3. I piloti possono trarre vantaggio dall’ultima suite avionica Standard 3 aggiornabile nell’ATR 72-600, consentendo l’introduzione di continue innovazioni nella cabina di pilotaggio che migliorano l’efficienza.

Il Senior Vice President di FedEx Express – Jorn Van De Plas – ha dichiarato: “La consegna odierna del primo cargo regionale ATR mai costruito appositamente segna un nuovo entusiasmante capitolo per la nostra flotta FedEx Express Feeder” conferma il “ nostro approccio di sostenibilità globale, Riduci, sostituisci, rivoluziona“, che “ci porterà alla sostituzione degli aeromobili meno recenti e meno efficienti con altri sempre più efficienti e sostenibili “.

Il Chief Executive Office di ATR, Stefano Bortoli, ha dichiarato: “Ogni produttore è orgoglioso quando sviluppa e consegna un velivolo nuovo di zecca, e dato l’anno straordinariamente impegnativo che l’industria e il mondo intero hanno affrontato, consegnando a FedEx Express questo primissimo ATR 72-600F, per ATR è un momento emozionante e gratificante per tutto il nostro team“.

“FedEx non è un nuovo cleinte ATR, la compagnia ha oltre 40 dei nostri turbopropulsori nella flotta esistente, noi siamo orgogliosi di continuare questa collaborazione con questo leader mondiale che ha scelto l’ATR 72-600F…” conclude Bortoli.

La FedEx Express donerà all’aeroporto di Madrid i due aeromobili che saranno sostituiti dai nuovi ATR, le macchine verranno utilizzati per l’addestramento dei vigili del fuoco.