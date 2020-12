Aerospazio Campania – Trasporto Regionale, vola il nuovo turboelica russo

Ilyushin Il-114-300 ha compiuto il suo primo volo. Il programma di ammodernamento e produzione del precedente modello è stato deciso dal Cremlino in sostituzione di un piano che prevedeva la produzione su licenza del Q400.

Dalla Russia arriva la notizia che il nuovo turboelica Il-114-300 ha fatto con successo il suo primo volo presso l’aeroporto internazionale di Zhukovsky, a 36 chilometri a sud est dal centro di Mosca.

La notizia è di particolare interesse per le industrie aeronautiche campane e pugliesi dove sono consolidate filiere d’imprese che per oltre dieci anni hanno atteso il lancio di un nuovo velivolo regionale per il trasporto civile che sostituisse il turboelica ATR.

La versione aggiornata dell’Il-114, un turboelica che è stato in servizio fino a maggio 2018 in Russia anche se diverse decine di esemplari sono ancora operativi in Venezuela.

L’aereo è destinato al traffico regionale e prevede di trasportare fino a 68 passeggeri, è stato sviluppato interamente dall’industria russa dopo che le tensioni politiche avevano costretto il Cremlino ad accantonare il progetto di produrre un aereo turboelica su licenza di Bombardier.

“Il primo volo dell’Il-114-300 è il risultato dell’eccellente lavoro di decine di migliaia di persone – ricercatori, ingegneri, specialisti – che lavorano nell’ufficio di progettazione e negli stabilimenti della United Aircraft Corporation ( UAC ), presso le imprese di nostri fornitori e partner “, ha affermato Yury Slyusar, direttore generale del gruppo statale che ha sviluppo e fabbricato il velivolo.

Aggiornato con i nuovi motori turboelica TV7-117ST-01, anch’essi di fabbricazione russa, l’azienda dichiara che l’Il-114-300 ha un’autonomia aumentata a 1.900 chilometri e rispetto alle versioni precedenti avrebbe anche una moderna l’elettronica con un sistema di volo e navigazione digitale che garantirebbe la possibilità di decollo e atterraggio in condizioni meteorologiche avverse e aeroporti regionali con piste corte, aeroporti non asfaltati e piste di ghiaccio nell’Artico. (scheda pubblicata dalla casa costruttrice).

La linea finale della produzione dell’Il-114-300 è stata allestita nello stabilimento RAC MiG di Lukhovitsy, nella regione di Mosca, i sottogruppi più importanti sono prodotti negli impianti delle aziende Sokol, Aviastar e VASO. Al programma partecipano esclusivamente fornitori russi, i motori della Pratt & Whitney delle versioni precedenti dell’aereo sono stati sostituiti con propulsori prodotti da Klimov, anche la suite avionica Collins lascia il posto a un pacchetto simile della KRET russa che fornisce il cockpit e il display multifunzione di grande formato.