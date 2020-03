Coronavirus – Atitech si teme la conferma per un dirigente positivo al tampone

Atteso il responso dell’Istituto superiore della Sanità.

La notizia che a un dirigente del gruppo Atitech di manutenzioni aeronautiche di Capodichino era stato diagnosticato un sospetto caso d’infezione da Coronavirus (Covid 19) è stata data ai lavoratori e collaboratori da Gianni Lettieri nei giorni scorsi.

Il presidente del gruppo Martedì scorso ha anche informato i dipendenti che la persona non aveva febbre ed era in quarantena a casa. Tutti quelli con cui era stato in contatto nella scorsa settimana di lavoro sono da giorni a casa in smart working.

In una comunicazione Lettieri ha reso noto che l’azienda “aveva provveduto ad attivare tutte le misure utili o necessarie a tutelare la salute dei lavoratori” ed estesa la sanificazione a tutti il luoghi di lavoro. Il presidio sanitario dell’azienda rendeva noto le modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione (DPI) e rassicurava che “mantenere e rispettare le regole diffuse” erano misure sufficienti a evitare il contagio.