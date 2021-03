Cosa ne sarà delle aerostrutture ?

Dibattito online tra sindacalisti e Maurizio Rosini, SVP Operations Divisione Aerostrutture di Leonardo.

Un dibattito per discutere della crisi che investe lo stabilimento Leonardo di Grottaglie e il futuro della divisione aerostrutture.

La pandemia da SARS-CoV-2 e la crisi del trasporto aereo ha determinato una situazione di grave difficoltà nell’industria aerospaziale, soprattutto legata al settore delle aerostrutture.

In Puglia e in Campania l’assoluta mancanza di certezze e prospettive per imprese dell’indotto dell’aerostruttura di Leonardo e per i lavoratori compromette il futuro della realtà produttiva del sito Leonardo di Grottaglie e Foggia e di quelli di Pomigliano D’Arco e Nola.

LINK 12 marzo ore 17.00