Presidenza Cluster nazionale dell’aerospazio. Confermata Cristina Leone manager del gruppo Leonardo

La presidente del CTNA è Senior Manager dell’Chief Technology and Innovation Officer di Leonardo.

La Leone è responsabile per il gruppo di Alessandro Profumo del coordinamento delle sovvenzioni e delle iniziative finalizzate a reperire fonti di finanziamento (presso organizzazioni regionali, nazionali, nazionali e internazionali) per le attività di ricerca per i Leonardo Labs.

Confermati i vertici del Cluster Tecnologico Nazionale Aerospazio “ Il CTNA – ha adichiarato Leone – sarà impegnato nella missione di sviluppare innovazione, che ci aspettiamo sarà fortemente sostenuta attraverso gli strumenti che il Governo deciderà di mettere in campo per poter uscire dalla crisi dovuta al COVID.” La Leone ha poi sottolineato che il CTNA sta aggiornando il piano triennale “affinché possa meglio rispondere alle esigenze della filiera, che in questo momento sta soffrendo di un’importante riduzione del fatturato dovuta alla crisi del trasporto aereo, focalizzando gli sforzi nell’esplorare le opportunità che la digitalizzazione può offrire al nostro comparto. In Italia, il settore aerospazio, Difesa e Sicurezza attiva un fatturato di oltre 13,5 Mld€ (miliardi di euro), e genera occupazione qualificata per 45.000 persone. Considerando l’impatto indiretto e indotto, il comparto mobilita 159.000 occupati.”

I soci del CTNA sono Aiad, Asi, Avio Aero, Leonardo, Cira, CNR e dodici distretti aerospaziali regionali (Piemonte,Lombardia,Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Sardegna, Campania, Puglia e Basilicata).