AERITALIA Azienda e Protagonisti Gli anni 80 e l’Industria Aeronautica napoletana

Il volume è scaricabile gratuitamente nei formati PDF e EPUB

Questo saggio, riscritto dall’autore, presidente di Aeropolis, nel 2026 a partire da un testo pubblicato cinque anni prima in un volume dedicato al centenario della fondazione del Partito comunista italiano, ricostruisce una stagione cruciale e poco raccontata della storia industriale e politica italiana: la nascita e l’affermazione di Aeritalia e il ruolo svolto da Napoli, tra gli anni Settanta e Ottanta, come cuore dell’industria aeronautica nazionale.

Attraverso le figure di Renato Bonifacio e Fausto Cereti, il volume segue la trasformazione di un’azienda fragile in un grande gruppo aerospaziale, capace di competere nei programmi internazionali e di generare sviluppo nel Mezzogiorno.

Accanto alla dimensione industriale, il libro indaga un’esperienza originale di relazioni sociali: l’incontro, spesso conflittuale ma decisivo, tra management pubblico, organizzazioni dei lavoratori, PCI e CGIL. Ne emerge il ritratto di una classe dirigente operaia e tecnica che partecipò direttamente alla modernizzazione dell’impresa, anticipando modelli di collaborazione allora inediti nel panorama italiano.

Il racconto intreccia storia d’impresa, vicende politiche e memorie collettive, restituendo voce a protagonisti rimasti ai margini delle grandi narrazioni ufficiali. Aeritalia diventa così un osservatorio privilegiato per comprendere le potenzialità, i limiti e le contraddizioni dello sviluppo industriale pubblico, la crisi della sinistra negli anni Ottanta e le radici di una trasformazione che ha condotto, attraverso Alenia, all’attuale Leonardo.