Napoli – Seminario: ” BOOST YOUR CAREER! Insights from the Industry World “

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Insights from the Industry World

22 Maggio 2026 – Aula “Bobbio” , 9:00 – 15:30 – Scuola Politecnica e delle Scienze di Base – P. le Tecchio NAPOLI

Informazioni per la partecipazione

PROGRAMMA

Chi desidera partecipare può iscriversi collegandosi al link:

https://forms.gle/SRnD52zWDpuRBLhT7

oppure, se non possibile, direttamente al desk di accoglienza.



E’ preferibile, per motivi organizzativi, la registrazione on-line, avendo l’aula “Bobbio” una capienza limitata. Suggeriamo, principalmente agli studenti interessati, di prenotarsi al più presto per non essere esclusi dalla partecipazione all’incontro.

Per ulteriori info: napoli@euroavia.eu, segreteria@aeropolis.it

Il 22 maggio p.v. si terrà il nuovo Seminario Interdisciplinare di Cultura Aeronautica, organizzato dalle Associazioni AIDAA, AEROPOLIS, EUROAVIA e dal DIIA della Federico II, con la collaborazione della società EXPERIS, che avrà per tema un argomento “strategico” per tutti i giovani laureati che devono inserirsi nel mondo del lavoro: l’identificazione dei propri target lavorativi, le modalità di approccio e relazione dei candidati con gli enti HR delle aziende, i percorsi d’inserimento dei neoassunti nelle organizzazioni produttive.

L’incontro è organizzato, come già avvenuto per precedenti incontri, in due fasi: una tavola rotonda ed un workshop, e si terrà in presenza. Ai partecipanti per l’intera sessione sarà inviato un attestato di partecipazione.

L’ obiettivo principale è quello di presentare agli studenti universitari l’attuale mondo aziendale e proporre una guida su come approcciarsi ad esso.

Delle due fasi programmate:

la prima, la ROUND TABLE, offrirà una panoramica delle realtà aziendali delle imprese invitate che metteranno a confronto le proprie organizzazioni, i programmi di maggior rilievo, le prospettive e necessità di crescita, i criteri di selezione del personale e risponderanno alle domande dei partecipanti al seminario.

Saranno approfonditi durante in questa fase, tra gli altri, questi argomenti:

Organizzazione interna ed attività rilevanti di un’azienda presentata da rappresentanti di aziende del settore aerospaziale e non. (Collaborazione in un team multidisciplinare).

Come si è evoluto il mondo del lavoro e quali sono gli skills professionali oggi richiesti in un’azienda ad alta tecnologia. Qual è e quale sarà il ruolo degli ingegneri (di fresca formazione) sia ad indirizzo tecnico che gestionale.

Il percorso d’inserimento dei neolaureati nei contesti aziendali ad elevata multidisciplinarietà.

Approcci e modalità di relazioni dei candidati con gli enti HR delle aziende: quali qualità e/o caratteristiche le aziende richiedono agli ingegneri di fresca formazione e come questi possono esprimerle in maniera efficace e sintetica.

Le domande a cui dovranno rispondere verranno poste da un moderatore.

la seconda parte, il WORKSHOP, fornirà agli studenti una guida su come stilare un curriculum (o una “motivation letter”) e come comportarsi durante un colloquio coinvolgendo attivamente gli studenti, guidato da una azienda specializzata nella ricerca e selezione del personale

Sono previste tre fasi:

prima fase in cui analizzano i CV che sono arrivati e danno consigli su come modificarli,

seconda fase in cui i ragazzi vengono divisi in gruppi per fare un colloquio di assessment,

terza fase in cui chi vuole può fare una simulazione di colloquio individuale.

I contributi/presentazioni discussi saranno pubblicati successivamente sul nostro Sito www.aeropolis.it, nella pagina dedicata ai nostri workshop.

Inoltre, gli studenti che parteciperanno al seminario per intero, potranno accedere ai CFU per le “Ulteriori Conoscenze”, se tale voce è presente nel proprio piano di studi.