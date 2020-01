Aerospazio Campania Leonardo Labs – Il Bando di partecipazione per gli studenti

Lo scorso dicembre avevamo pubblicato la notizia che era stata completata la struttura dell’Aerotech Academy realizzata nello stabilimento napoletano di Leonardo.

I lavori di ristrutturazione della palazzina di Pomigliano D’Arco sono finiti a dicembre, entro pochi mesi sarebbe partito il corso di formazione e anticipammo la notizia che una cerimonia inaugurale di presentazione dell’impianto alle autorità locali e nazionali era prevista da Leonardo a metà dicembre scorso.

La manifestazione è poi saltata per indisponibilità della ministra Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, per l’imminente nomina a ministro della ricerca di Gaetano Manfredi, rettore dell’Università Federico II di Napoli e per le difficoltà contingenti di mettere insieme personalità politiche e istituzionali.

Noi di Aeropolis preferiamo credere che nel management di Leonardo qualcuno ha deciso di soprassedere su un’iniziativa inopportuna perchè si sarebbe prestata a facili strumentalizzazioni in una fase politica preelettorale.

L’Aerotech Academy nasce l’8 Gennaio 2020 ed è presentata come un’opportunità per i neolaureati di tutta Italia per spiccare il volo. La società Leonardo in collaborazione con l’Università degli studi Federico II ha avviato questo progetto per formare competenze e capacità lavorative nei settori industriali e in quelli di tecnologia avanzata. La partecipazione è completamente gratuita, in quanto i costi sono coperti dall’azienda stessa.

È un progetto che si svolgerà nella sede Leonardo a Pomigliano d’Arco, presso l’Aerotech Campus, parte nascente dei Leonardo Labs, centro di innovazione sui materiali e i processi produttivi. Durerà complessivamente nove mesi partendo da Marzo 2020 e terminando a dicembre dello stesso anno. Nei primi sei mesi si svolgeranno delle lezioni in lingua inglese con esperti dell’azienda e professori universitari, con l’obiettivo di formazione superiore nel settore aerospaziale. Dei veri e propri corsi, inoltre riconosciuti dalla Federico II. Nei successivi tre mesi si svolgeranno dei workshop con l’obiettivo di fornire al candidato tutte le esperienze necessarie ad entrare nel campo del lavoro. È rivolta a studenti in possesso di almeno una laurea triennale nelle materie scientifiche, selezionati da un bando, disponibile sul sito della Leonardo (Link al bando).

Le università Italiane – la Federico II di Napoli anche con il programma dei Seminari organizzati con Aeropolis, AIDAA e Euroavia – si stanno ingegnando per consentire a tutti gli allievi di apprendere non solo lezioni teoriche, ma anche pratiche creando possibilità di coesione tra mondo universitario e aziendale. È pur sempre vero che se si vuole imparare a nuotare, bisogna prima imparare a galleggiare.

Il progetto dell’Aerotech Academy quindi procede e per un aggiornamento invece di suonare le fanfare come fanno altri comunicatori, oltre dare la notizia, pubblichiamo il recente comunicato stampa dell’azienda.

Comunicato Stampa Leonardo

Leonardo e l’Università “Federico II” insieme per l’alta formazione. Da marzo 2020 al via l’Aerotech Academy su tematiche di frontiera dell’ingegneria

Roma 08 gennaio 2020 12:45

Leonardo, principale azienda industriale italiana nelle alte tecnologie e tra le prime dieci al mondo nell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza, ha siglato un accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” che consentirà l’avvio dell’Aerotech Academy, un percorso di alta formazione su tematiche di frontiera dell’ingegneria in grado di fornire competenze e capacità operative immediatamente spendibili in settori industriali a tecnologia avanzata.

L’iniziativa, rivolta a studenti selezionati con un apposito bando (Link al bando) ed in possesso di un titolo pari almeno alla laurea triennale in ingegneria o altre discipline scientifiche, si svolgerà da marzo a dicembre 2020 nel sito di Leonardo a Pomigliano d’Arco (Napoli) presso l’Aerotech Campus, il centro di innovazione sui materiali e i processi produttivi parte del nascente network dei Leonardo Labs, i laboratori di ricerca e innovazione concepiti per rafforzare lo sviluppo tecnologico e la crescita competitiva dell’azienda. Con il supporto dell’Università “Federico II”, l’Aerotech Campus di Leonardo punta a favorire l’innovazione e l’apertura a nuove soluzioni tecnologiche in linea con i trend di mercato.

Nel dettaglio, l’Aerotech Academy offrirà un percorso interdisciplinare che coniuga e integra temi avanzati di ricerca con applicazioni di interesse per l’industria manifatturiera attraverso metodologie di insegnamento e di apprendimento innovative. Le attività di formazione, riconosciute dall’ateneo napoletano e svolte in lingua inglese da professori universitari ed esperti di Leonardo, prevedono un impegno complessivo di nove mesi, a tempo pieno, di cui sei in aula sulla ricerca e la formazione superiore nel settore aerospaziale e tre di project work attraverso l’analisi, l’applicazione e l’evoluzione di case study di esperienze lavorative.

Il programma didattico della Aerotech Academy 2020 si articola in tre filoni (le tecnologie core delle aerostrutture, l’industria 4.0 e la digitalizzazione, le sfide per i velivoli di nuova generazione), ciascuno dei quali ulteriormente articolato in specifici approfondimenti.