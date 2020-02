Beyond: La missione dei record!

Luca Parmitano è tornato sulla Terra, la Soyuz Ms-13 atterra nella steppa del Kazakhstan.

10:13 Ora italiana, atterra in diretta streaming la navicella Soyuz Ms-13, con a bordo l’Astronauta Italiano dell’Agenzia Spaziale Europea Luca Parmitano, l’Astronauta dell’Agenzia Spaziale Russa Roscosmos Alexander Skvortsov e l’Astronauta Americana della NASA Christina Koch.

È stata soprannominata la missione dei record, quella che ha visto AstroLuca a capo, perché? L’italiano ha totalizzato il numero maggiore di ore con la “testa fra le stelle”, all’esterno della Stazione Spaziale Internazionale, 33 ore e 9 minuti. Ricordiamo infatti che qualche mese fa avevamo parlato della sua attività extra-veicolare e le numerose ore impiegate per rimparare l’Alpha Magnetic Spectrometer (AMS-02) che non era stato progettato per durare così a lungo ne tantomeno per essere riparato in orbita geostazionaria! Altra nota a favore del capitano. Il vero record però è stato quello raggiunto dall’americana Koch che ha raggiunto la maggior permanenza della storia, nello spazio: 328 giorni in totale ed è stata la prima a mettere piede sulla terra quando la navicella è atterrata in posizione verticale nella steppa del Kazakhistan!

Torniamo però uno dei nostri più grandi orgoglio: con 201 giorni di permanenza nello spazio, il primo italiano a capo di una missione sulla ISS, totalizza due record con una sola missione spaziale. Tanti sono stati a commentare le sue imprese, anche il suo collega, Paolo Nespoli, in diretta facebook ha commentato passaggio per passaggio, seguendo le immagini provenienti dalla NASA, le fasi salienti del rientro in orbita dei tre astronauti. Ha risposto a numerosissime domande di curiosi ed appassionati, a cui i libri non possono rispondere e si è lasciato andare ad un commento molto forte che riportiamo parafrasato: quando è stato lì tra le stelle, si è reso conto di quanto fosse stato abile l’uomo per arrivare fin lì, collaborando, e quanto sia in grado di essere efficiente e produttivo quando si trova a dover lavorare insieme ad altre persone a 450 km di quota per un obiettivo comune. “Immaginate di cosa sarebbero capaci gli esseri umani se collaborassero”!

La missione Beyond ha avuto un forte valore simbolico tanto da spingere il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche spaziali Fraccaro a voler lavorare con Astro Luca alle politiche spaziali. Insomma le soddisfazioni sono state tante per tutti, un po per patriottismo, un po per amore nei confronti della ricerca e dell’Aerospazio!

