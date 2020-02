Aerospazio Puglia. Quando la politica industriale è vincente anche al Sud.

REPORT

A Grottaglie MEDITERRANEAN AEROSPACE MATCHING, il primo Salone dell’aerospazio nel Mezzogiorno.

A marzo, nell’area dell’aeroporto di Grottaglie, è prevista per la prima volta in una regione del Sud un Salone internazionale del settore. Parteciperanno i principali “key player” dell’industria aerospaziale e del sistema dei capitali d’investimento, le PMI nazionali, startup e imprese innovative italiane. L’evento è promosso dalla Regione Puglia su un progetto elaborato dal Distretto aerospaziale regionale pugliese.

Noi di Aeropolis – che siamo campani – ci sentiamo di affermare che in Campania tra istituzioni, distretto regionale e imprese si è discusso inutilmente per anni di promuovere una iniziativa del genere.

Chapeau agli amici pugliesi che anche in questa occasione hanno confermato di avere nell’aerospazio quella riconosciuta capacità di governance.

Abbiamo chiesto di presentarci l’evento di marzo all’assessore regionale allo sviluppo economico Cosimo Borraccino e Giuseppe Acierno, presidente del Distretto aerospaziale pugliese.

Acierno: obiettivo del MEDITERRANEAN AEROSPACE MATCHING è “qualificare il sistema di offerta locale e nazionale nel campo dell’aerospazio, con particolare riferimento ai mezzi “unmanned”, e valorizzarne l’immagine, soprattutto sui principali mercati esteri, generare nuove opportunità di business, nonché promuovere opportunità di investimenti produttivi in Italia, a partire dall’area di Taranto. L’evento sarà utile per generare opportunità di sviluppo, scambio di know tecnico scientifico e rafforzare la collaborazione nel campo della ricerca, dell’innovazione e nell’ambito commerciale e produttivo“.

Cosa ha spinto negli ultimi anni diverse aziende dell’aerospazio della Campania a investire in Puglia?

L’assessore Borraccino. Sicuramente ha pesato il potenziale attrattivo delle grandi imprese del settore che hanno investito in Puglia, ma è stata determinante la politica di governance e le misure attrattive messe in campo dalla Regione: 64 milioni di euro per l’accesso al credito delle imprese, 1,7 miliardi di finanziamenti a fondo perduto della regione per 6,4 miliardi d’investimento e 23mila posti di lavoro annui. Una crescita del 1,4% – superiore a qualsiasi regione del Sud – ben oltre la crescita nazionale.”

Un export manager per le imprese dell’Aerospazio

La Regione Puglia rende disponibili per le imprese dei fondi per sostenere le attività d’internazionalizzazioni e i costi di un export manager.

GROTTAGLIE – IL PROGETTO DI SPAZIOPORTO

“Stanziati 20 milioni d’investimento del bilancio regionale per un progetto della Regione Puglia che – dichiara Borraccino – porterà l’Italia tra i protagonisti internazionali dell’aerospazio del futuro”.

Il presidente della Regione Michele Emiliano: ” La Puglia avrà quattro aeroporti per qualsiasi tipo di voli.

I PERCHE’ DI UN PROGETTO VINCENTE

Borraccino. Il segreto del successo: competenza e inclusione, capacità di governo, passione e disinteresse. Tre nomi per tutti: Giuseppe Acierno, presidente del Distretto dell’Aerospazio pugliese, Nichi Vendola che per primo ci ha creduto e il presidente Emiliano che ha condiviso e sostenuto il sogno di tutti gli attori del comparto pugliese.





Acierno: “Abbiamo fin dall’inizio puntato allo sviluppo di capacità e competenze” e “abbiamo aiutato il territorio a sviluppare e rilanciare la sua competitività “, “sostenere la nascita di infrastrutture tecnologiche”, “favorito la collaborazione tra partner governativi, industriali e accademici”.