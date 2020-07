Boeing, Antonio De Palmas lascia il posto di Managing Director per la Regione Sud Europa

L’incarico passerebbe ad interim a Jean-Marc Fron.

La decisione, secondo quello riportato da una agenzia specializzata, sarebbe stata assunta dal costruttore aeronautico nell’ambito della riduzione di personale dovuta alla grave crisi industriale e commerciale che attraversa l’industria di Seattle.

Da tempo, Antonio De Palmas, era in procinto di lasciare l’azienda, presidente di Boeing Italia dal 2014, quindi responsabile delle attività dell’azienda nel nostro paese e dello sviluppo di nuove opportunità di business di Boeing in l’Italia, da marzo 2016 era anche Managing Director per tutta la regione Sud Europa.

Entrato in azienda nel 2003, predecentemente era stato Business Development director presso Cisco Systems a Milano, De Palmas ha curato gli interessi di Boeing anche come responsabile delle relazioni con tutte le istituzioni dell’Unione Europea e la NATO.