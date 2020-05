Coronavirus – Leonardo in sofferenza le produzioni civili

Il tracollo del traffico aereo peserà sulle attività di Aerostrutture, Atr ed Elicotteri civili

Resi noti ieri i risultati del bilancio trimestrale dell’azienda che, dopo un solido inizio d’anno a livello commerciale e industriale, risentono, a partire dal mese di marzo, dei primi effetti del COVID-19 che ne ha condizionato le performance.

L’ Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, ha commentato: “I risultati del primo trimestre 2020 sono stati in linea con le attese fino all’impatto del COVID-19. Abbiamo reagito immediatamente alla pandemia con l’obiettivo prioritario di assicurare la piena tutela della salute e della sicurezza delle nostre persone, preservando la continuità del business e della produzione. Abbiamo rallentato ma mai fermato le attività essendo un business strategico per i nostri clienti nei paesi chiave. Stiamo supportando le istituzioni con i nostri prodotti e tecnologie, utilizzando gli elicotteri in configurazione EMS per il trasporto di pazienti, il C27J per il trasporto di materiale sanitario e stiamo fornendo comunicazioni protette. I nostri servizi satellitari stanno garantendo la connettività e la cyber security sta supportando il lavoro da remoto e prevenendo attacchi informatici. Non siamo ancora in grado di quantificare l’impatto del COVID-19 nel 2020, ma crediamo fermamente nei nostri solidi fondamentali e rimaniamo interamente focalizzati sull’esecuzione del Piano Industriale volto a creare valore per tutti i nostri stakeholder”.

Il COVID-19 ha comportato:

rallentamenti delle attività produttive per garantire la tutela della salute dei lavoratori con conseguente riduzione delle ore produttive nel mese di marzo e minore efficienza anche per il ricorso allo smart working;

slittamento di consegne per l’impossibilità da parte dei clienti di effettuare le fasi di test e accettazione delle macchine, con particolare riferimento ai velivoli ATR ed agli elicotteri civili; si sono registrati i primi segnali di un calo della domanda nel mercato civile indotta dal severo rallentamento del settore del trasporto su scala mondiale che condizionerà i volumi produttivi delle aerostrutture nonché le previsioni di vendita di elicotteri civili e velivoli ATR;

una profonda revisione della propria base costi e del livello di investimenti riducendo o ritardando tutte le iniziative e le spese non strettamente necessarie o strategiche.

Riguardo ai dati di bilancio:

Ordini : 3.421 milioni di euro , in incremento del 35,9% rispetto ai primi tre mesi del 2019 dovuto principalmente agli Elicotteri e, in misura inferiore, all’Aeronautica

: , in incremento del 35,9% rispetto ai primi tre mesi del 2019 dovuto principalmente agli Elicotteri e, in misura inferiore, all’Aeronautica Portafoglio ordini : 37.000 milioni di euro , assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni

: , assicura una copertura in termini di produzione equivalente pari a circa 2,5 anni Ricavi : 2.591 milioni di euro , in flessione del 4,9% riconducibile alle minori consegne attribuibili al citato effetto COVID-19

: , in flessione del 4,9% riconducibile alle minori consegne attribuibili al citato effetto COVID-19 EBITA : 41 milioni di euro (ROS del 1,6%) in calo di 122 milioni di euro

: (ROS del 1,6%) in calo di 122 milioni di euro EBIT : 30 milioni di euro , presenta, in calo di 126 milioni di euro

: , presenta, in calo di 126 milioni di euro Risultato Netto: – 59 milioni di euro

Free Operating Cash Flow (FOCF) : – 1.595 milioni di euro , (negativo per € 1.114 mil nel periodo a confronto)

, (negativo per € 1.114 mil nel periodo a confronto) I ndebitamento netto di Gruppo : pari a 4.396 milioni di euro , in crescita del 55%

: pari a , in crescita del 55% Organico: +1140 addetti.

Nel settore Aeronautica i ricavi restano stabili rispetto al 1° trimestre 2019 (644 milioni di euro) ma peggiora l’EBITA. I maggiori volumi nella Divisione Velivoli associati al ramp-up della produzione sul programma EFA-Kuwait hanno compensato la flessione dei rate produttivi dei programmi B787 e ATR nella Divisione Aerostrutture.

In campo civile sono state consegnate 36 sezioni di fusoliera e 23 stabilizzatori per il programma 787 (nel primo trimestre 2019 consegnate 40 fusoliere e 16 stabilizzatori) e 9 fusoliere ATR (17 nel primo trimestre 2019). Nessuna consegna di ATR a Tolosa. Decrementi anche nel campo degli elicotteri civili.

Pertanto, mentre nel militare non ci saranno particolari impatti nell’immediato, rimarrà critica la situazione nella Divisione Aerostrutture: Boeing sta lentamente riprendendo le attività produttive sul 787 nel sito in Sud Carolina (chiuso dal 7 aprile), ma i ratei produttivi diminuiranno da 14 velivoli/mese a 10, ed ATR non ha consegnato nessun velivolo nel 1° trimestre.