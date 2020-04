COVID-19: Aeropolis e gli studenti di Euroavia Napoli non demordono

Tra lauree, esami e lezioni online è iniziato sabato 11 aprile 2020 un ciclo di seminari a tema aerospazio interamente organizzato dall’associazione studentesca, no-profit, internazionale: EUROAVIA Napoli.

I seminari sono a cadenza settimanale. Hanno partecipato al primo appuntamento, seduto comodamente sul divano di casa propria, studenti provenienti da: India, Belgio, Spagna, Italia, Francia e Finlandia.

L’ospite di eccezione è stato il Dr. Roger Hunter, Project Manager della missione spaziale NASA ”Kepler project”. Dopo una coinvolgente introduzione, in cui ha parlato della sua lunga carriera prima e durante la vita da ingegnere della NASA, ha iniziato una dettagliata presentazione della stessa missione Kepler e dei suoi obiettivi ultimi. Ha concluso fornendo ai partecipanti consigli utili su come poter diventare ingegnere della NASA.

Ieri in data 18 aprile 2020 l’ospite del seminario è stato Roberto Carlino, ex studente della Federico II di Napoli, divenuto poi ingegnere della NASA, il quale ha brillantemente divulgato le ultime notizie in ambito spazio; parlando inoltre dei progetti a cui lavora attualmente, “Astrobee” e “R2-D2”.

L’Associazione EUROAVIA Napoli, fu fondata nel 1991 grazie all’idea del Prof. Luigi Gerardo Napolitano, dedicata nel 2003 al Gen. Umberto Nobile. L’associazione è una no profit di caratura internazionale, composta da un Local Board di studenti di ingegneria industriale della Federico II. Il loro obiettivo è quello di divulgare la cultura aeronautica e aerospaziale tra gli studenti di ogni tipo di ingegneria e anche a semplici appassionati. Ad EUROAVIA sono iscritti più di 2000 studenti di ingegneria aerospaziale, provenienti da 38 università di 19 paesi europei. Vuole essere un ponte tra le aziende, le università e gli studenti stessi che ne fanno parte. Offre l’opportunità agli iscritti di partecipare a seminari, scambi culturali, visite in aziende ed eventi di livello locale ed internazionale.

DdL