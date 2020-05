Esplosione alla ADLER, morto un operaio, ci sono feriti

Ottaviano, sarebbe morto un operaio nella violenta esplosione che si è verificata alcune ore fa alla “Adler Scudieri srl”.

Dalle prime notizie risultano sul posto molte autoambulanze, diversi i feriti (almeno sei, secondo le prime notizie), e anche un elicottero per l’elisoccorso. Si teme che ci siano vittime tra gli operai. Al momento del terribile boato c’erano più o meno trenta operai a lavoro. Ancora nessuna ipotesi sulle cause, nello stabilimento dove si è verificata l’esplosione si producono cuscinetti per automobili.

La società è di proprietà di Paolo Scudieri, uno degli imprenditori più in vista della Campania, con imprese dislocate nei comparti dell’aerospazio e automotive, sia in Europa che in Sud America.