Il Cosmonauta Walter Villadei ospite del Consorzio campano AIRWIN

Il Colonnello Walter Villadei è il primo italiano qualificato come cosmonauta dell’Aeronautica militare presso il centro russo di Star City e attualmente è in addestramento presso il Johnson Space Center della NASA a Houston come professional astronaut.

Nell’ambito delle iniziative del Commercial Spaceflight, il cosmonauta Walter Villadei Colonnello dell’aeronautica militare italiana è stato Lunedì 27 dicembre 2021 in Campania, dove ha visitato due aziende del Consorzio AirWin, con sede in Via Carlo Poerio a Napoli.

Al mattino presso ATM di Gricignano d’Aversa, alla presenza anche di alcuni rappresentanti del CNR che collaborano con l’azienda, sono stati presentati alcuni progetti in ambito “Space Economy” i cui risultati potranno essere di contributo al settore del Commercial Spaceflight.

Nel pomeriggio il Col. Villadei si è spostato nell’avellinese a Montemiletto, all’interno dello stabilimento di Com.Stamp, dove si è svolto un incontro sui temi dello spazio nel contesto di favorire la sinergia tra le piccole e medie imprese regionali che si stanno avvicinando a questo nuovo mondo.

Nell’incontrare il personale di entrambe le aziende, il Col. Villadei, rispondendo ai numerosi quesiti che gli sono stati posti, ha sottolineato come lo spazio sarà sempre di più un asset strategico per il miglioramento della condizione umana e, com’è sempre successo nel passato, lo sviluppo e i ritorni delle attività dell’intero settore comporteranno ritorni sociali importanti per la crescita economica e sviluppo sostenibile.