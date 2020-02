Leonardo – In Brasile impianto per la manutenzione di elicotteri

A cura di DdL.

L’Azienda internazionale Leonardo costruirà a Itapevi (città situata a 30 km da San Paolo, Brasile) un nuovo centro di manutenzione e di supporto per i 190 elicotteri impiegati. Tale flotta è prevalentemente composta dagli elicotteri di tipo turistico, privato, sicurezza e soccorso: AW119, AW109, AW169 e AW189. Leonardo continuerà ad offrire i soliti servizi di assistenza ai clienti nell’area, attraverso il centro attualmente basato a San Paolo. Dunque si tratta di un rafforzamento delle infrastrutture, legato soprattutto ad una domanda in continua crescita.

Quando un paese sceglie di indirizzarsi verso il progresso nel campo aeronautico civile come con l’Azienda brasiliana Embraer, è un chiaro sintomo di progresso e sviluppo generale. È infatti visivamente apprezzabile tale sviluppo industriale, soprattutto dopo l’accordo che vede protagonista la stessa Embraer con la Boeing, accordo effettuato per “ridurre lo stress finanziario” della azienda Boeing (vd. Industria Aeronautica – La “new company” Boeing Embraer ). L’evoluzione economica ed industriale in Brasile, però presenta alti e bassi. Negli anni ’90 vi fu una stagnazione finanziaria, ciononostante il Brasile ha poi visto una crescita esponenziale raggiungendo nel 2007 addirittura un più 5.4% del Prodotto Interno Lordo. A partire dal 2012 in poi si è però tornati in un periodo di produttività stagnante. Dagli ultimi dati del 2019 il PIL è cresciuto del 1.1% (Fonte: ilsole24ore), seppur certamente inferiore alle crescite dei primi anni 2000, è comunque in crescita, il che lo rende terreno fertile per le aziende forti nei propri settori. Il paese, infatti offre significative opportunità a medio e lungo periodo. Dunque non si tratterebbe solo di un incremento delle strutture dedicate alla manutenzione, ma sembra esserci una chiara visione di sviluppo nel paese. A prova di ciò: la stessa Leonardo afferma che tale costruzione è in linea con il piano industriale di potenziamento dei servizi. L’azienda ha prima raccolto informazioni utili ai fini del marketing, tramite uno speciale sondaggio annuale dalla rivista di Washington, “Professional Pilot”, che ha visto Leonardo posizionarsi al primo posto rispetto alla concorrenza in termini di: tempi di risposta, manuali tecnici, velocità di assistenza, personale tecnico, soddisfazione del cliente, disponibilità e costo di ricambi.