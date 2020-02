Lombardia Aerospace – Business Meeting delle PMI italiane con imprese francesi

L’iniziativa è stata promossa a Varese da Lombardia Aerospace Cluster tra le attività previste dal progetto Cluster2Cluster. Il meeting segue gli accordi di partnership stretti nel corso della missione del cluster lombardo a Lione del novembre 2018.

All’incontro hanno partecipato 40 imprenditori di 24 imprese aerospaziali lombarde e francesi, lavoriamo per “fare in modo che le imprese possano costruire una solida rete di contatti, condividendo conoscenze tecnologiche con Cluster simili al nostro e promuovere opportunità di iniziative di business networking”, ha affermato Angelo Vallerani, Presidente del Cluster aerospaziale lombardo. Benoît-Etienne Guignard, del Cluster Auvergne-Rhône-Alpes, ha rilanciato, “siamo vicini di casa, i nostri Cluster si assomigliano molto, in termini di grandezza e tipologia di imprese”, “speriamo di poter trovare una via per lavorare insieme, mettendo a fattor comune progetti e capacità..”.

Dopo i precedenti incontri con i cluster della Svizzera e Germania, con il progetto Cluster2Cluster che si propone di avvicinare le imprese regionali a realtà imprenditoriali di altri distretti produttivi europei, le PMI lombarde hanno incontrato le imprese del comparto francese che, nei primi nove mesi del 2019 (ultimo dato disponibile), è risultato essere il secondo mercato di destinazione dell’export aerospaziale lombardo, per un valore di circa 88 milioni di euro, in crescita del 5% rispetto ai primi nove mesi dello scorso anno. L’import è ammontato invece a 35 milioni di euro, anch’esso in crescita (+47%) rispetto ai primi nove mesi del 2018. Nello stesso periodo, l’export aerospaziale lombardo ha sfiorato i 768 milioni di euro, mentre l’import è ammontato a 481 milioni di euro. In pratica le esportazioni in Francia rappresentano da sole più dell’11% del commercio internazionale lombardo del settore.