Puglia – Il Distretto dell’aerospazio a Expo di Osaka 2025

Il presidente e direttore generale del Dta della Puglia, Giuseppe Acierno il 12 maggio tra i relatori di EXPO 2025 a Osaka. In vetrina ‘ESA BIC di Brindisi e l’aeroporto Test Bed di Grottaglie.

Acierno è intervento a Expo Osaka sul tema “The Future of Space Tech” e il ruolo delle startup dell’aerospazio che anche in Italia stanno ridefinendo il settore spaziale con soluzioni rivoluzionarie che influenzano il futuro dell’esplorazione e utilizzo dello spazio.

Durante il Tech Talk Forum sono stati messi a confronto modelli di successo per il supporto alle startup spaziali e si è discusso delle politiche per accelerare le tecnologie emergenti.

Il presidente Acierno è intervenuto anche al forim “Spaceports for the Future Space Economy”” e nel suo intervento ha presentato il ruolo della Puglia nello sviluppo dell’accesso autonomo dell’Italia e dell’Europa allo spazio, mettendo a confronto esperti internazionali su esperienze e modelli di sviluppo degli spazioporti nel mondo e il loro contributo alla future space economy grazie al lavoro di Aeroporti di Puglia e al progetto dello spazioporto di Grottaglie.

A conclusione del forum è stata organizzata una sessione di pitch presentation da parte di startup innovative del settore. Il Dta gestisce per conto dell’Esa (l’Agenzia spaziale europea) l’unico Esa Bic (Business Incubation centre) dell’Italia meridionale. All’interno dell’incubatore sono già operative alcune startup che stanno lavorando alla realizzazione di servizi innovativi nell’ambito dell’aerospazio. A illustrare le attività dell’Esa Bic di Brindisi e le opportunità collegate alle startup e alle aziende incubate è stato Mario Erario, ingegnere e project manager del Dta.

Acierno al termine del suo intervento ha sottolineato : “Al centro della settimana sulla mobilità del futuro che si celebra in Osaka Expo abbiamo potuto legare e promuovere le nostre attività e iniziative: incubatore dell’Agenzia spaziale europea da noi gestito, Test Bed di Grottaglie e spazio porto. Abbiamo messo tali iniziative e attività al centro di un confronto con istituzioni, imprese ed enti giapponesi e statunitensi. E’ stata una occasione per ribadire l’importante e il concreto segno della propensione globale e innovativa del Distretto tecnologico aerospaziale”.

Venerdì 16 maggio vi sarà una nuova partecipazione di Acierno al Forum Internazionale dal titolo “Building a New Ecosystem for Advanced Air Mobility” organizzato in collaborazione con Eurocontro. Il forum si propone di analizzare le sfide e le opportunità del settore dell’Advanced Air Mobility (Aam) in Europa e Giappone, confrontando politiche, innovazioni e infrastrutture per il trasporto aereo avanzato. Un focus particolare sarà dedicato al progetto GATB-Grottaglie Airport Test Bed, che, grazie al supporto della Regione Puglia e alla gestione del Dta, diventerà una delle principali infrastrutture di ricerca europee per i droni e la gestione avanzata del traffico aereo.