Seminario DUAL HORIZONS – Il mondo dell’aerospazio e navale. La Vela e “American’s Cup”

12 Novembre 2025 Aeropolis Notizie 0

Seminario DUAL HORIZONS
Analogie tra mondo aerospaziale e navale con un particolare approfondimento sull’evento sportivo “American’s Cup”, che si disputerà a Napoli nel 2027.

Martedì 25 Novembre alle ore 8:30 si terrà, presso l’Aula Magna “Leopoldo Massimilla” di Piazzale Tecchio.

La partecipazione è gratuita. Occorre registrarsi QUI
Il seminario esplorerà temi comuni ai due campi di applicazione quali l’aerodinamica e i materiali tecnologici.
Tra gli esperti presenti al seminario:
  • Ing. Angela Giamundo Blue Engineering;
  • Ing. Giorgio Fusco – AEROSOFT;
  • Prof. Leonardo Lecce – NOVOTECH;
  • Prof. Agostino De Marco – Università di Napoli “Federico II”;
  • Prof. Claudio Pensa – Università di Napoli “Federico II”;
  • Prof. Claudio Lugni – Università di Napoli “Federico II”.