Seminario DUAL HORIZONS – Il mondo dell’aerospazio e navale. La Vela e “American’s Cup”

Seminario DUAL HORIZONS
Analogie tra mondo aerospaziale e navale con un particolare approfondimento sull’evento sportivo “American’s Cup”, che si disputerà a Napoli nel 2027.
Martedì 25 Novembre alle ore 8:30 si terrà, presso l’Aula Magna “Leopoldo Massimilla” di Piazzale Tecchio.
La partecipazione è gratuita. Occorre registrarsi QUI
Il seminario esplorerà temi comuni ai due campi di applicazione quali l’aerodinamica e i materiali tecnologici.
Tra gli esperti presenti al seminario:
- Ing. Angela Giamundo – Blue Engineering;
- Ing. Giorgio Fusco – AEROSOFT;
- Prof. Leonardo Lecce – NOVOTECH;
- Prof. Agostino De Marco – Università di Napoli “Federico II”;
- Prof. Claudio Pensa – Università di Napoli “Federico II”;
- Prof. Claudio Lugni – Università di Napoli “Federico II”.