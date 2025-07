LEONARDO. Continua la polemica dopo le rassicurazioni del management del gruppo

Le rassicurazioni di Leonardo sul futuro degli stabilimenti meridionali del gruppo non convincono la consigliera regionale campana Valeria Ciarambino.

Continuano le polemiche sul destino degli impianti Leonardo di Pomigliano D’Arco e Nola.

Dopo la smentita dell’azienda che ha confermato in un comunicato all’ANSA, che la questione non esiste perché gli stabilimenti campani restano centrali nelle strategie di sviluppo del gruppo, le polemiche non sono RIENTRATE. In attesa dell’incontro previsto le prossime settimane tra sindacato e il management di Leonardo la consigliera regionale Valeria Ciarambino stamattina rilancia la questione: “difendere con i denti il polo aerospaziale di POMIGLIANO” . Si legge in una nota inattesa:«le preoccupazioni espresse dai lavoratori e dalle forze sindacali di Leonardo sul futuro del polo aerospaziale di Pomigliano accendono i riflettori su uno scenario che se confermato, rischia di affossare non solo l’occupazione, ma l’intero tessuto produttivo e sociale del nostro territorio – afferma la vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – Il timore è che la riorganizzazione prevista da Leonardo si traduca in un disimpegno sul sito di Pomigliano, da sempre fiore all’occhiello dell’aerospazio italiano. Spero non stia accadendo quanto Cingolani aveva lasciato intendere qualche mese fa parlando chiaramente di insostenibilità della Divisione Aerostrutture e paventando una sorta di scorporo o cessione, salvo poi smentire. E il presunto arrivo di MBDA a Pomigliano non chiarisce certamente la situazione, anzi. È necessario fare chiarezza, anche prima della riunione convocata dal vertice aziendale per il prossimo 9 luglio. È inaccettabile che, in nome di logiche di profitto e di una “autonomia differenziata industriale” si continui a penalizzare il Sud e a disinvestire, trasferendo le produzioni più remunerative al Nord e lasciando al Sud solo quelle a basso margine e più esposte alle crisi di mercato. È una strategia miope e irresponsabile che tradisce la storia e il futuro dell’aerospazio italiano, nato e cresciuto proprio a Pomigliano. Leonardo dovrebbe proporre soluzioni idonee, come riportare nel perimetro della Divisione Aeronautica alcune produzioni con margini di guadagno più alti e sicuri, valorizzando le nostre maestranze e rilanciando i nostri siti. Non si possono tollerare cessioni, scorpori o ridimensionamenti dei siti campani. Non basta più scrivere lettere o chiedere chiarimenti: serve una mobilitazione generale che coinvolga tutte le forze politiche, sindacali e sociali del Mezzogiorno per impedire la desertificazione industriale e lo smantellamento di un patrimonio di competenze e professionalità unico in Italia» conclude Valeria Ciarambino.