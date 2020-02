Tecnam. Il P2002 certificato con le nuove norme EASA

L’industria aeronautica italiana si adegua alla nuova regolamentazione tedesca sui velivoli ultra leggeri (EU600kg) con la Certificazione del Tecnam P2002 Sierra MKII, a Capua. La Germania è difatti il primo paese ad aver pubblicato tutte le necessarie normative per la corretta aeronavigabilità con queste nuove regolamentazioni EASA per tutti gli Stati membri. I pesi massimi al decollo (MTOW) sono quindi aumentati, concedendo maggiore sicurezza al velivolo. È quindi stato possibile aumentare le dimensioni della cabina di pilotaggio, garantendo maggiore comfort, il che si traduce in maggiore sicurezza in termini di human factor ed è aumentata l’autonomia di distanza (Range).

Il P2002 è un velivolo biposto, ala bassa, con un Aspect Ratio di 6.4 e un’area di 11.5 metri quadrati, in grado di compiere virate a 60 gradi a punto fisso. Monta un motore Rotax 912 ULS2, con la possibilità di utilizzare come combustibile 100LL AVGas o benzina senza piombo (con il 10 % di Etanolo), il che lo rende flessibile ed economico. Un profilo alare conico con piccoli winglet alle estremità, gli slotted flaps ed un’ottima efficienza strutturale, rendono l’aereo praticamente perfetto. Infatti il P2002 ha una struttura basata su tubi di acciaio coperti dalla fusoliera con pannelli in fibra di carbonio, mentre la coda è coperta da lamiere in una leggera lega di alluminio. Il P2002 sembra avere davvero pochi competitors in termini di efficienza complessiva. Esistono tre pacchetti di optional: Standard, Premium e Power, per styling d’interni ed esterni, oltre che all’implementazione di diversi GPS Garmin, che lo rendono molto simile ad un aereo in stile jet. Coloro che hanno provato l’ebbrezza di pilotare questo aereo, hanno notato la leggerezza e la grande maneggevolezza di questo ultraleggero. La scelta della cloche come barra di comando rende l’aereo ancora più unico. Infatti anche se la precisione della barra è un po’ trascurata per via della leggerissima manovrabilità, alcuni piloti preferiscono la sensazione di peso tra le mani, ma questo non ne compromette affatto la fruibilità. Oltre al fatto che la cloche rievoca la sensazione di volo nei tempi antichi delle grandi guerre lasciando spazio anche alle emozioni. Il P2002 è dunque un degno erede degli aerei Partenavia del compianto Luigi Pascale.

