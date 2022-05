WMD 2022.  Aeropolis alla 3° Edizione della Fiera del Sud Italia della Metrologia e dell’Industria 4.0

La 3° Edizione della manifestazione è prevista a Napoli il 16 e 17 Giugno al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa.

WMD2022 è l’unica Fiera del Sud Italia dedicata al Controllo Qualità, Metrologia, Collaudo Dimensionale, Automazione, Industria 4.0 e alla Stampa 3D nell’ambito dell’Aerospace, Automotive & Rail.

La manifestazione è organizzato da Mes Group, una realtà industriale napoletana con sede a Pomigliano d’Arco e due sedi operative a Torino e Tolosa.

Spazi e stands espositivi sono previsti per numerose aziende metalmeccaniche che operano dei settori nazionali dell’aeronautica, automotive, ferroviario e navale.

Farà da cornice all’evento il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa di Napoli, una location notevole e autorevole sia sotto il profilo industriale che dal punto di vista paesaggistico.

Le registrazioni sono possibili sul sito ufficiale www.worldmetrologyday.it .

Sul sito è disponibile il programma per visitatori interessati ai convegni e ai workshop tecnici previsti nel corso della manifestazione.

Per accedere agli spazi della rassegna basterà compilare il Form con i propri dati di riferimento e selezionare la fascia d’ingresso gradita per ricevere il badge con il QR code da mostrare all’ingresso. L’ingresso per il visitatore è gratuito.

Sarà inoltre possibile partecipare al corso APQP tenuto dalla società Plexus Management Systems il giorno 17 Giugno che fornisce le conoscenze per la gestione e la pianificazione dello sviluppo dei prodotti e dei processi tra il settore Automotive e Aeronautico, Spazio e Difesa. La partecipazione per l’occasione sarà gratuita e con certificato di partecipazione.