Leonardo – al via il bando per 68 cercatori per i “Leonardo Labs”

I giovani faranno parte di team di ricercatori che operano nei Labs di Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli e Taranto.

Per i suoi nuovi laboratori di ricerca e sviluppo Leonardo cerca ricercatori su base internazionale.

Tutti i profili oggetto della ricerca sono visibili nel sito www.leonardocompany.com.

Le nuove strutture dei Leonardo Labs stanno sorgendo in Italia e all’estero per “facilitare il trasferimento tecnologico e massimizzare i benefici per i territori di riferimento, consolidando la collaborazione con le istituzioni locali”.

Le posizioni previste per giovani laureti sono 36 in Artificial Intelligence and Autonomous Intelligent System, 15 in Big Data Analytics, sei in High Performance Computing, quattro in Electrification of Aeronautical Platforms, cinque in Materials and Structures e due in Quantum Technologies.

“Ogni laboratorio è dedicato ad una specifica area applicativa e vede, al suo interno, diversi filoni di ricerca quali i big data, il calcolo ad alte prestazioni e la simulazione, l’intelligenza artificiale e i sistemi autonomi (unmanned), le tecnologie quantistiche, la mobilità elettrica, i materiali e le strutture”.

“La strategia innovativa, azione definita all’interno del piano strategico “Leonardo 2030 Masterplan”, dei Leonardo Labs prevede la costituzione di sei programmi inter-divisionali dedicati a sviluppare tecnologie e competenze trasversali alle aree di business aziendali”.