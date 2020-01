Aerospazio – La Polonia è un’opportunità per le imprese aerospaziali?

Programma (Download)

A Roma convegno su “Settore aerospaziale in Polonia: opportunità di investimenti e cooperazione”.

Il 30 gennaio 2020 il seminario è organizzato dall’Ambasciata di Polonia a Roma e da Leonardo Poland. L’evento è previsto nella sede dell’Istituto Polacco di Roma e sarà un’occasione per scambiare informazioni ed esperienze relative all’aerospazio, un settore in Polonia che ha un potenziale significativo.

Lo sviluppo del distretto aerospaziale di Rzeszów dimostra come una adeguata governance capace di gestire i fondi comunitari sia riuscita a innescare lo sviluppo reale e duraturo delle imprese del comparto, dell’occupazione e del territorio.

Alla manifestazione romana interverrà Marco Lupo, presidente di Leonardo Poland. Il gruppo di Alessandro Profumo conta in Polonia 2600 dipendenti, nel 2010 ha acquisito PZL – Świdnik S.A., azienda specializzata nello sviuppo e produzione di elicotteri e recentemente ha costituito Leonardo Poland sp. z.o.o., affidata all’Ing. Lupo, ingegnere napoletano che ha iniziato la sua esperienza dall’ufficio marketing.

Il programma del convegno prevede relazioni e comunicazioni di rappresentanti delle associazioni imprenditoriali, tra cui: Confindustria Polonia, LazioInnova, PAIH (Agenzia Polacca per gli Investimenti e per il Commercio), ICE (Istituto per il Commercio Estero) e produttori del settore aerospaziale, tra cui: Leonardo, Avio Aero, Collins Aerospace.