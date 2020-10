ATR, anche Leonardo rende noto il primo volo della versione cargo del turboelica

L’informativa dell’azienda di Alessandro Profumo dopo due settimane dall’evento reso pubblico a Tolosa.

Aeropolis aveva pubblicato la notizia il 17 settembre.

COMUNICATO DI LEONARDO

Leonardo – Primo volo dell’ATR 72-600F versione Cargo

01 ottobre 2020

Un’altra data importante nella lunga storia di ATR: il primo volo dell’ATR 72-600F (Freighter) destinato a FedEx, il primo velivolo cargo costruito dalla joint venture fra Leonardo ed Airbus, che dal 1981 ha venduto oltre 1.700 velivoli regionali a più di 200 operatori di 100 diversi Paesi, diventando indiscusso leader del mercato fino a 90 posti.

Lo stabilimento Leonardo di Pomigliano d’Arco ha accettato questa nuova sfida all’inizio del 2018, quando ha assunto la responsabilità di progettazione, industrializzazione e realizzazione del proprio workpackage con un notevole impegno di donne e uomini. E’ stato sviluppato un nuovo standard industriale dedicato, ST7, che, se da una parte condivide i principali sistemi e parte della struttura primaria con la versione passeggeri, dall’altra modifica e introduce nuove installazioni peculiari per il trasporto Cargo: la Large Cargo Door anteriore, la Rear Cargo Door, nuovi pannelli di fusoliera e una nuova configurazione interna sono solo le parti immediatamente riconoscibili della nuova versione del velivolo.

3000 nuove parti, oltre 250 nuove attrezzature di assemblaggio e più di 10 fornitori di nuovi componenti principali in ambito nazionale e internazionale: questi numeri sottolineano l’importanza di Leonardo e la centralità del ruolo della nostra supply chain e del suo apporto tecnologico al programma.

Oltre a FedEx, che ha chiuso un contratto per 30 velivoli e 20 in opzione, altre compagnie hanno manifestato il proprio interesse, con un’importante ricaduta sia in ambito commerciale che produttivo, e una conseguente crescita dal punto di vista professionale e tecnologico, con il rafforzamento di tutta la filiera.

Il 16 settembre 2020, una nuova importante milestone per ATR che grazie anche al lavoro delle donne e degli uomini di Leonardo raggiunge nuovi traguardi. Non smettiamo mai di accettare le nuove sfide tecnologiche e dei mercati in evoluzione.